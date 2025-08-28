Időjárás-előrejelzés
Strandidő, forróság és szaharai por? Ez mind várható csütörtökön
A hőmérséklet 34–36 fokig emelkedik, helyenként már forróság valószínű. Íme a csütörtöki időjárás-előrejelzés:
Csütörtökön kellemes strandidő ígérkezik sok napsütéssel, vékony fátyolfelhőkkel és szaharai porral. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé erősödik meg – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: nincs.
|08.28. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2012 Zabar, 1.70 °C
maximum: 1950 Csongrád, 39.80 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.28 - 09.01.):
csütörtök: 33, 13, kánikula
péntek: 35, 18, kánikula
szombat: 32, 20, zivatar
vasárnap: 32, 19, kánikula
hétfő: 31, 19, kánikula
