augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

19°
+37
+18
Időjárás-előrejelzés

1 órája

Gyenge hidegfronttal indul a hét, de marad a kánikula

A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:

Hétfőn derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. Az északkeleti szél még megélénkülhet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Marad a kánikula (a fotó illusztráció)
Fotó: Takács József

Fronthatás: gyenge hideg.

08.11. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2011 Nagykanizsa, 5.10 °C
maximum: 1921 Szerep, 40.60 °C

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.11 - 08.15.):
hétfő: 31, 16, kánikula
kedd: 32, 14, kánikula
szerda: 35, 17, kánikula
csütörtök: 36, 18, kánikula
péntek: 37, 18, kánikula

