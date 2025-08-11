Időjárás-előrejelzés
3 órája
Gyenge hidegfronttal indul a hét, de marad a kánikula
A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Íme a hétfői időjárás-előrejelzés:
Hétfőn derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. Az északkeleti szél még megélénkülhet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: gyenge hideg.
13 órája
|08.11. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 2011 Nagykanizsa, 5.10 °C
maximum: 1921 Szerep, 40.60 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.11 - 08.15.):
hétfő: 31, 16, kánikula
kedd: 32, 14, kánikula
szerda: 35, 17, kánikula
csütörtök: 36, 18, kánikula
péntek: 37, 18, kánikula
