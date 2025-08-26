Időjárás-előrejelzés
1 órája
Újra kánikula lehet? Erős melegfront érkezik kedden
Délutánra 25–31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Íme a keddi időjárás-előrejelzés:
Kedden derűs idő ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés fokozódik – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Fronthatás: erős meleg.
|08.26. hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1980 Borsodnádasd, 2.00 °C minimum: 1980 Romhány (Újtelep), 2.00 °C
maximum: 2023 Derekegyház, 38.60 °C maximum: 1992 Komárom, 38.60 °C
A következő 5 nap időjárásáról
|5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.26. - 08.30.):
kedd: 28, 13, változóan felhős
szerda: 30, 13, kánikula
csütörtök: 34, 16, kánikula
péntek: 35, 20, kánikula
szombat: 30, 20, zivatar
