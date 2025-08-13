augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

16°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyár van, és semmi baj!

59 perce

Hosszútávú időjárás előrejelzés: ez vár ránk az elkövetkező napokban Borsodban

Címkék#kánikula#köpönyeg#időjárás#hőség

Reméljük, most nyaral! Nem lesz panasza az időjárásra.

Boon.hu
Hosszútávú időjárás előrejelzés: ez vár ránk az elkövetkező napokban Borsodban

Víz mellett kibírható lesz az időjárás

Fotó: Vajda János

Elhoztuk a legfrissebb időjárás előrejelzést. Ilyen idő várható Borsodban augusztus második felében!

Időjárás előrejelzés augusztus 13-án a köpönyeg.hu szerint
Időjárás előrejelzés augusztus 13-án. Forrás: köpönyeg.hu

Nem lesz felhő az égen, zavartalan napsütés várható. 35 fok körüli forróságra számíthatunk. Fronthatás nincs.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 16 és 37 fok között alakul a hőmérséklet augusztus 13-án, szerdán.

Időjárás előrejelzés: perzselő forróság, kánikula

Csütörtökön perzselő napsütésre van kilátás, továbbra sincsen esély csapadékra. 33 és 40 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken egy-két kósza felhő jelenhet meg, egyébként forró napsütés lesz, csapadék nélkül. Marad a rekkenő hőség 33-40 fokkal.

Szombaton a sok napsütést délután már gomolyfelhők zavarhatják, és északon nem kizárt zivatar. Nem lesz változás a hőmérsékletben: szinte országos forróság valószínű 34-40 fok közötti értékekkel - írja a köpönyeg.hu hosszútávú időjárás előrejelzésében.

5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.13. - 08.17.):

Szerda: 16 - 37, kánikula
Csütörtök: 18 - 37, kánikula
Péntek: 20 - 37, kánikula
Szombat: 20 - 37, kánikula
Vasárnap: 19 - 35, kánikula

Friss időjárás előrejelzés a boon.hu oldalán!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu