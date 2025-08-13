Hosszútávú időjárás előrejelzés: ez vár ránk az elkövetkező napokban Borsodban

Elhoztuk a legfrissebb időjárás előrejelzést. Ilyen idő várható Borsodban augusztus második felében!

Időjárás előrejelzés augusztus 13-án. Forrás: köpönyeg.hu

Nem lesz felhő az égen, zavartalan napsütés várható. 35 fok körüli forróságra számíthatunk. Fronthatás nincs.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 16 és 37 fok között alakul a hőmérséklet augusztus 13-án, szerdán.

Időjárás előrejelzés: perzselő forróság, kánikula

Csütörtökön perzselő napsütésre van kilátás, továbbra sincsen esély csapadékra. 33 és 40 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken egy-két kósza felhő jelenhet meg, egyébként forró napsütés lesz, csapadék nélkül. Marad a rekkenő hőség 33-40 fokkal.

Szombaton a sok napsütést délután már gomolyfelhők zavarhatják, és északon nem kizárt zivatar. Nem lesz változás a hőmérsékletben: szinte országos forróság valószínű 34-40 fok közötti értékekkel - írja a köpönyeg.hu hosszútávú időjárás előrejelzésében.

5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.13. - 08.17.): Szerda: 16 - 37, kánikula

Csütörtök: 18 - 37, kánikula

Péntek: 20 - 37, kánikula

Szombat: 20 - 37, kánikula

Vasárnap: 19 - 35, kánikula

