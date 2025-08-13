10 perce
Hosszútávú időjárás előrejelzés: ez vár ránk az elkövetkező napokban Borsodban
Reméljük, most nyaral! Nem lesz panasza az időjárásra.
Víz mellett kibírható lesz az időjárás
Fotó: Vajda János
Elhoztuk a legfrissebb időjárás előrejelzést. Ilyen idő várható Borsodban augusztus második felében!
Nem lesz felhő az égen, zavartalan napsütés várható. 35 fok körüli forróságra számíthatunk. Fronthatás nincs.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 16 és 37 fok között alakul a hőmérséklet augusztus 13-án, szerdán.
Időjárás előrejelzés: perzselő forróság, kánikula
Csütörtökön perzselő napsütésre van kilátás, továbbra sincsen esély csapadékra. 33 és 40 fok közé melegszik a levegő.
Pénteken egy-két kósza felhő jelenhet meg, egyébként forró napsütés lesz, csapadék nélkül. Marad a rekkenő hőség 33-40 fokkal.
Szombaton a sok napsütést délután már gomolyfelhők zavarhatják, és északon nem kizárt zivatar. Nem lesz változás a hőmérsékletben: szinte országos forróság valószínű 34-40 fok közötti értékekkel - írja a köpönyeg.hu hosszútávú időjárás előrejelzésében.
5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.13. - 08.17.):
Szerda: 16 - 37, kánikula
Csütörtök: 18 - 37, kánikula
Péntek: 20 - 37, kánikula
Szombat: 20 - 37, kánikula
Vasárnap: 19 - 35, kánikula
Nevezzen meg egy trópusi növényt vagy gyümölcsöt: ebben a szirmai kertben lefogadjuk, hogy van belőle! (fotók+videó!)
Jön az újabb hőhullám! Ezeket a szabályokat tartsuk be, ha el szeretnénk kerülni a baleseteket