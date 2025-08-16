augusztus 16., szombat

Mit terveztél hétvégére? Mutatjuk, milyen idő lesz hozzá!

Mi vár ránk hétvégén? Időjárás előrejelzésünkből megtudhatod!

Szombaton a sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat az időjárás előrejelzés szerint. Estétől egyre inkább megerősödik az északnyugati szél. 33 és 39 fok közötti rekkenő hőség lesz. Fronthatás: gyenge hideg.

Időjárás előrejelzés augusztus 16-án a köpönyeg.hu információi alapján
Időjárás előrejelzés augusztus 16-án. Forrás: köpönyeg.hu

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az északnyugati szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet.

Folytatódik a hőség

Hétfőn visszatér a napsütéses idő, csapadék nem várható. A hőség folytatódik, 30-32 fokra lehet számítani.

Kedden többnyire derült, vagy enyhén felhős lesz az ég, eső nem várható. Az északi szél időnként élénkebbé válik. A hőmérséklet délután 27 és 33 fok között alakul - írja a köpönyeg.hu.

5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.16. - 08.20.):

Szombat: 18 - 36, kánikula
Vasárnap: 22 - 26, zivatar
Hétfő: 16 - 26, szeles
Kedd: 13 - 27, változóan felhős
Szerda: 15 - 31, kánikula

Meddig tart majd a hőség, és mikor jön enyhülés?

Dr. Rázsi András meteorológust kérdeztük.

 

