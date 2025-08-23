Szombat délelőtt még süt a nap, de délután…?

Szombat délelőtt még naposabb időre számíthatunk, majd a délután képződő gomolyfelhők felhősebb periódusokat okozhatnak - legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű. Csapadékra általában nem kell készülni. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

Orvosmeteorológia

Hideg fronthatás érvényesül. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok, felső légúti megbetegedések is gyakrabban jelentkezhetnek.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1976 Borsodnádasd, 3.00 °C maximum: 2007 Túrkeve, 39.40 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.23. - 08.27.) Szombat: 14, 25 változóan felhős Vasárnap: 10, 22 változóan felhős Hétfő: 10, 25 változóan felhős Kedd: 13, 27 változóan felhős Szerda: 14, 30 kánikula

