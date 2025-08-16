Frissítették a hőségriasztást szombatra, ilyen színű vármegyénkben! (képekkel, videóval)

A meteorológiai szolgálat az MTI-hez pénteken eljuttatott veszélyjelzésében azt írta, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Pest és Tolna vármegyére a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adták ki a magas középhőmérséklet miatt szombatra. Így alakult a hőségriadó a többi vármegyében!

Hőségriadó van érvényben szombaton. Csak hűsölve lehet elviselni a meleget

Fotó: Takács Jószef

Másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyére, mert ezekben az előrejelzés szerint 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet szombaton.

Hőségriadó vármegyénkben

Elsőfokú (sárga) figyelmeztetés van érvényben szombat éjfélig a magas középhőmérséklet miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.