Rendkívüli hőség várható: napokig fog tartani Borsodban is!
Bekeményít augusztus. Rekkenő hőség várható.
Igazi strandidő várható!
Fotó: Vajda János
Egyre melegebb, száraz levegő érkezik fölénk. Rendkívüli hőség várható vasárnap.
Hőség és igazi strandidő várható
Vasárnap ragyogó napsütésre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Esetleg északkeletre sodródhat be zivatar, máshol nem lesz csapadék. Az északnyugati szél megerősödik. 33 és 40 fok között alakul a csúcshőmérséklet az időjárás előrejelzés szerint.
Fronthatás: nincs
Marad a súlyos hőség
Hétfőn forró napsütésben lesz részünk, amit csak kevés gomolyfelhő takarhat el. Elszórtan zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet 29 és 35 fok között mozog.
Kedden száraz, napos, meleg időjárásra számíthatunk. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
Szerdán napos, száraz időben lesz részünk, enyhe széllel. A hőmérséklet reggel 13–21 fok, délután pedig 30–36 fok között változik - írja a köpönyeg.hu.
5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.10. - 08.14.):
Vasárnap: 18 - 37, kánikula
Hétfő: 16 - 31, kánikula
Kedd: 14 - 31, kánikula
Szerda: 16 - 34, kánikula
Csütörtök: 18 - 35, kánikula