1 órája

Rendkívüli hőség várható: napokig fog tartani Borsodban is!

Bekeményít augusztus. Rekkenő hőség várható.

Igazi strandidő várható!

Fotó: Vajda János

Egyre melegebb, száraz levegő érkezik fölénk. Rendkívüli hőség várható vasárnap.

A köpönyeg.hu időjárás előrejelzése szerint hőség várható vasárnap
Rendkívüli hőség várható vasárnap. Forrás: köpönyeg.hu

Hőség és igazi strandidő várható

Vasárnap ragyogó napsütésre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Esetleg északkeletre sodródhat be zivatar, máshol nem lesz csapadék. Az északnyugati szél megerősödik. 33 és 40 fok között alakul a csúcshőmérséklet az időjárás előrejelzés szerint.

Fronthatás: nincs

Marad a súlyos hőség

Hétfőn forró napsütésben lesz részünk, amit csak kevés gomolyfelhő takarhat el. Elszórtan zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet 29 és 35 fok között mozog.

Kedden száraz, napos, meleg időjárásra számíthatunk. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.

Szerdán napos, száraz időben lesz részünk, enyhe széllel. A hőmérséklet reggel 13–21 fok, délután pedig 30–36 fok között változik - írja a köpönyeg.hu.

5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.10. - 08.14.):

Vasárnap: 18 - 37, kánikula
Hétfő: 16 - 31, kánikula
Kedd: 14 - 31, kánikula
Szerda: 16 - 34, kánikula
Csütörtök: 18 - 35, kánikula

Friss időjárás előrejelzés a boon.hu oldalán!

 

 

