Rendkívüli hőség várható: napokig fog tartani Borsodban is!

Egyre melegebb, száraz levegő érkezik fölénk. Rendkívüli hőség várható vasárnap.

Hőség és igazi strandidő várható

Vasárnap ragyogó napsütésre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Esetleg északkeletre sodródhat be zivatar, máshol nem lesz csapadék. Az északnyugati szél megerősödik. 33 és 40 fok között alakul a csúcshőmérséklet az időjárás előrejelzés szerint.

Fronthatás: nincs

Marad a súlyos hőség

Hétfőn forró napsütésben lesz részünk, amit csak kevés gomolyfelhő takarhat el. Elszórtan zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet 29 és 35 fok között mozog.

Kedden száraz, napos, meleg időjárásra számíthatunk. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.

Szerdán napos, száraz időben lesz részünk, enyhe széllel. A hőmérséklet reggel 13–21 fok, délután pedig 30–36 fok között változik - írja a köpönyeg.hu.

5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.10. - 08.14.): Vasárnap: 18 - 37, kánikula

Hétfő: 16 - 31, kánikula

Kedd: 14 - 31, kánikula

Szerda: 16 - 34, kánikula

Csütörtök: 18 - 35, kánikula

