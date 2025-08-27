augusztus 27., szerda

3 órája

Beleborzongtunk: hidegrekord dőlt meg a borsodi településen

Kedden is kerültek fel borsodi települések a HungaroMet Nonprofit Zrt. Top10-es listájára. De volt már hidegrekord ezen a napon is.

Borsodnádasdon 3,2 fokot mértek 1973-ban. Ezzel a borsodi település tartja a hidegrekordot - illetve Füged, ahol szintén ennyit mutatott a hőmérő, 1993-ban.

Hidegrekord most nem dől a köpönyeg.hu Időjárás előrejelzése augusztus 27-én
Hidegrekord most nem várható. Időjárás előrejelzés augusztus 27-én. Forrás: köpönyeg.hu

De vissza a jelenbe: 2025. augusztus 27-én kevés felhő zavarja a napsütést. Eső nem lesz. Sőt, visszatér a hőség, 30-31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

Fronthatás nincs.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 13 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.

Hidegrekord helyett visszatér a kánikula

Csütörtökön országszerte kánikula valószínű sok napsütéssel, eső nélkül. A maximum 30–37 fok között tetőzhet.

Pénteken napfényes idő lesz, de nyugaton már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és ott helyenként zivatar is kialakulhat. Rekkenő hőség, többfelé forróság jellemzi a napot, 35 fok körüli csúcsértékekkel.

Szombaton északnyugat felől növekedhet a felhőzet, ám még több órás napsütés is várható. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugatira, majd nyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Megszűnhet a kánikula, a délutáni hőmérséklet már csak 25 fok körül alakul - írja a köpönyeg.hu.

5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.27. - 08.31.):

Szerda: 13 - 30, kánikula
Csütörtök: 13 - 33, kánikula
Péntek: 20 - 34, kánikula
Szombat: 20 - 30, zápor
Vasárnap: 17 - 30, kánikula

 

 

