1 órája
Heves zivatarok, felhőszakadás és jégeső tarolhatja le az országot!
A meteorológusok szerint a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek, ami még pusztítóbbá teheti őket.
Jégesőre figyelmeztet a HungaroMet
Forrás: MetKép - Viharok és érdekességek facebook oldal
Nagyobbrészt felhős vagy erősen felhős égre számíthatunk, délkeleten azonban naposabb idő lesz, ott csak késő délutántól növekszik meg a felhőzet. A reggeli északkeleti csapadékgócok távozását hosszabb szünet követi, majd délutántól várhatóan előbb az ország északnyugati felén kell képződő, illetve délnyugatról északkelet felé mozgó záporra, zivatarra készülni egyre több helyen, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is valószínű kialakulásuk. Nagyobb eséllyel a déli megyékben néhol heves zivatar is előfordulhat! A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő - olvasható a HungaroMet.hu oldalán.
Többfelé zivatar, akár heves zivatar miatt riasztás lép érvénybe
A reggeli, délelőtti órákban az ország északkeleti részein még előfordulhatnak zivatarok, amelyek fokozatosan elhagyják az országot. Egy átmeneti szünetet követően a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek, képződhetnek zivatarok. A cellákhoz viharos (ált. 60-80 km/h) széllökések, intenzív (15-25 mm) csapadék és kisebb méretű jég társulhat. Elsősorban délen heves zivatarok is előfordulhatnak erősen viharos (>90 km/h) széllökések, felhőszakadás (>30 mm) és jégeső (~ 2 cm) kíséretében. A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység a késő esti óráktól fokozatosan gyengül, de teljesen nem szűnik meg.
A Dél-Alföldön a napi középhőmérséklet 25 fok fölé emelkedhet.
Hőmérsékleti rekordok:
minimum: 1949 Putnok, 3.20 °C
maximum: 2000 Békéscsaba, 41.70 °C
5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra:
(08.21. - 08.25.)
Csütörtök: 16, 28, zivatar
Péntek: 15, 20 zápor
Szombat: 13, 23 változóan felhős
Vasárnap: 11, 23 változóan felhős
Hétfő: 11, 24 változóan felhős
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Villámkár érte? – erre figyeljen, hogy a biztosító fizessen
Brutális a kárigény, idő lesz, mire a júliusi vihar károsultjai pénzükhöz jutnak