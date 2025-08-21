Heves zivatarok, felhőszakadás és jégeső tarolhatja le az országot!

Nagyobbrészt felhős vagy erősen felhős égre számíthatunk, délkeleten azonban naposabb idő lesz, ott csak késő délutántól növekszik meg a felhőzet. A reggeli északkeleti csapadékgócok távozását hosszabb szünet követi, majd délutántól várhatóan előbb az ország északnyugati felén kell képződő, illetve délnyugatról északkelet felé mozgó záporra, zivatarra készülni egyre több helyen, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is valószínű kialakulásuk. Nagyobb eséllyel a déli megyékben néhol heves zivatar is előfordulhat! A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő - olvasható a HungaroMet.hu oldalán.

Érkezik egy markáns hidegfront

Fotó: Orbánné Balla Irén

Többfelé zivatar, akár heves zivatar miatt riasztás lép érvénybe

A reggeli, délelőtti órákban az ország északkeleti részein még előfordulhatnak zivatarok, amelyek fokozatosan elhagyják az országot. Egy átmeneti szünetet követően a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek, képződhetnek zivatarok. A cellákhoz viharos (ált. 60-80 km/h) széllökések, intenzív (15-25 mm) csapadék és kisebb méretű jég társulhat. Elsősorban délen heves zivatarok is előfordulhatnak erősen viharos (>90 km/h) széllökések, felhőszakadás (>30 mm) és jégeső (~ 2 cm) kíséretében. A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység a késő esti óráktól fokozatosan gyengül, de teljesen nem szűnik meg.

A Dél-Alföldön a napi középhőmérséklet 25 fok fölé emelkedhet.

Hőmérsékleti rekordok: minimum: 1949 Putnok, 3.20 °C maximum: 2000 Békéscsaba, 41.70 °C

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (08.21. - 08.25.) Csütörtök: 16, 28, zivatar Péntek: 15, 20 zápor Szombat: 13, 23 változóan felhős Vasárnap: 11, 23 változóan felhős Hétfő: 11, 24 változóan felhős

