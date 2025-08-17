Van, ahol már leszakadt az ég, riasztás kiadva, hőség után vihar jön! (videó)

Ahogy arról már beszámoltunk, elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet többek között vármegyénkre is. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet.

Ma bizony szükség lehet az esernyőre a vámegye nagy részén! Felhőszakadás, zápor, zivatar érkezik

Az éjjel érkezett hidegfront eredménye a hirtelen beálló időjárás változás, hiszen míg szombaton a negyven fokot is elérte a hőmérséklet többfelé és tűző napsütés mellett rekkenő hőség volt, addig vasárnap reggelre borulat, szél, itt-ott szemerkélő eső fogadta a vármegyénkben élőket.

Felhőszakadás Ároktőn

Van, ahol pedig már leszakadt az ég! Ároktőről érkezett a videó a MetFigyelő oldalára, amelyen bizony jó nagy zivatart vettek fel. A hozzászólásokban többen is azt írják: nagy szeretettel várnák hasonló esőt Miskolcon is. A kérés meghallgatásra talált, hiszen a vármegyeszékhely nagy részén már zuhog. Nálatok esik már?