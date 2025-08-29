Afrika felől érkezik az „égi áldás” - nem fogunk örülni neki

Borsod időjárása pénteken: eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A délnyugati szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható.

Így alakul Borsod időjárása augusztus utolsó hétvégéjén. Forrás: köpönyeg.hu

Fronthatás nincs.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 18 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.

Mutatjuk, hogyan alakul a Borsod időjárása a következő napokban

Szombaton északnyugat felől szórványosan eső, zivatar, zápor érkezhet. A levegő 27 fok környékére hűl vissza, de a délkeleti térségekben még kitart a hőség. Hidegfront vonul át.

Vasárnap csökken a felhőzet, keleten fordulhat elő még zápor, másutt sok napsütésre van kilátás. Csak elszórtan lehet csapadék. 28–30 fokos nappali meleggel zárulhat a nyár.

Hétfőn derült, gomolyfelhős égbolt várható, csak nyugaton lehet elszórtan kisebb eső. Az iskolakezdés idején 30 fok körüli maximum hőmérsékletre készülhetünk - írja a köpönyeg.hu.

5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.29. - 09.02.): Péntek: 18 - 35, kánikula

Szombat: 19 - 31, zivatar

Vasárnap: 18 - 29, zivatar

Hétfő: 18 - 30, zivatar

Kedd: 19 - 31, zivatar

A hét elején még nagyon hideg volt

Borsodi települések kerültek fel a HungaroMet Nonprofit Zrt. Top10-es listájára.