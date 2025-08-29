1 órája
Afrika felől érkezik az „égi áldás” - nem fogunk örülni neki
Bekeményít a hőség, de estére jön a fordulat. Nem akármi hullhat az égből!
Borsod időjárása pénteken: eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A délnyugati szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható.
Fronthatás nincs.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 18 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
Mutatjuk, hogyan alakul a Borsod időjárása a következő napokban
Szombaton északnyugat felől szórványosan eső, zivatar, zápor érkezhet. A levegő 27 fok környékére hűl vissza, de a délkeleti térségekben még kitart a hőség. Hidegfront vonul át.
Vasárnap csökken a felhőzet, keleten fordulhat elő még zápor, másutt sok napsütésre van kilátás. Csak elszórtan lehet csapadék. 28–30 fokos nappali meleggel zárulhat a nyár.
Hétfőn derült, gomolyfelhős égbolt várható, csak nyugaton lehet elszórtan kisebb eső. Az iskolakezdés idején 30 fok körüli maximum hőmérsékletre készülhetünk - írja a köpönyeg.hu.
5 napos időjárás előrejelzés Észak-Magyarország régióra (08.29. - 09.02.):
Péntek: 18 - 35, kánikula
Szombat: 19 - 31, zivatar
Vasárnap: 18 - 29, zivatar
Hétfő: 18 - 30, zivatar
Kedd: 19 - 31, zivatar
A hét elején még nagyon hideg volt
Borsodi települések kerültek fel a HungaroMet Nonprofit Zrt. Top10-es listájára.
Dermesztő, mi történt Borsodban, amikor még sokan aludtak! Nem lettünk volna a környékbeliek helyében
Volt, ahol a hó is esett