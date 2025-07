Még mindig nincs vége: újabb riasztás Borsodban, ismét fenyeget a jégeső

Felhőszakadás, viharos széllökések Borsodban

Napközben főleg az északkeleti, keleti harmadban fordulhatnak elő is zivatarok, majd késő délutántól, estétől nyugat felől a Dunántúlon is határozottan növekedni kezd a zivatarok előfordulási esélyük. A zivatarokat néhol jégeső, keleten lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék, elsősorban Borsodban akár felhőszakadás is kísérheti, illetve viharos széllökés is előfordulhat ezek környezetében. Egy-egy hevesebb zivatar sem zárható ki az említett területeken - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

