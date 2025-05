Bár 7 éve Borsodban dőlt meg a melegrekord ezen a napon, idén május 4-én ez teljesen másképp lesz

Északon eleinte csak elszórtan, majd délutántól egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar. A délnyugati szél északira fordul és átmenetileg gyengül. 20 és 30 fok között változik a hőmérséklet - északnyugaton lesz a hűvösebb – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Időjárás-előrejelzés: továbbra is változékony az időjárás

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Fronthatás: erős hideg.

05.04. hőmérsékleti rekordok:

minimum: 2021 Zabar, -3.50 °C

maximum: 2018 Edelény, 32.30 °C

Elsőfokú figyelmeztetés Borsodban

A HungaroMet tájékoztatása alapján, citromsárga riasztás van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére.

Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Az éjszaka első felében az északnyugati, északi hátárhoz közel eső területeken fordulhatnak elő zivatarok viharos (60-70 km/) széllökés, kisebb szemű jég, illetve intenzívebb csapadék kíséretében, majd fokozatosan csökken a zivatarhajlam. A reggeli, délelőtti óráktól ismételten zivatarok kialakulására kell számítani, nagyobb valószínűséggel az ország északi felén. Környezetükben viharos (~60-80 km/h, lokálisan esetleg erősebb) széllökés, jégeső (~1 cm) és intenzív csapadékhullás (~10-25 mm) is előfordulhat. A Nyugat-, illetve Közép-Dunántúlon egy-egy intenzívebb cella is kialakulhat lokálisan 2 cm körüli jégesővel, illetve felhőszakadás-szerű (20-30 mm) csapadékkal – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A következő 5 nap időjárásáról

5 napos időjárás-előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (05.04 - 05.08.):

vasárnap: 24, 12, zivatar

hétfő: 12, 10, zápor

kedd: 11, 9, szitálás

szerda: 17, 6, változóan felhős

csütörtök: 17, 7, változóan felhős

