Mínusz két fok alatti hőmérsékletet mértek vármegyénkben!

Hideg napokat élünk át a héten, a múlt heti már-már nyári időjárást követően visszaesett a hőmérséklet, és a szél is újult erővel dolgozik a májusi tavasz ellen. A szerda reggel is elég didergősre sikerült, szemerkélő esővel és alig néhány fokkal. Bizony hideg lett, nem is kicsit.

Rekord hideg volt Gagyvendégiben

Fotó: Vajda János

Azonban még sincs olyan hideg, mint 1990-ben volt, amikor is ezen a napon a Szikszói Járásban lévő Gagyvendégiben –2,3 fokot mértek, ezzel pedig országos hidegrekordot döntöttek május 7-én, amelyet a mai napig is tartanak.