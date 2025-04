Őrült április: figyelmeztetést adtak ki, miközben újabb rekord dőlhet meg

A hőmérséklet napközben kifejezetten magasra kúszik: délután 23 és 30 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Az Alföldön ez akár az első hőségnap is lehet idén – tehát 30 fok feletti meleg sem kizárt. Ugyanakkor a meleggel együtt a légkör is egyre labilisabbá válik. A délnyugati szél többfelé megerősödik, és a zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat, így a kánikula hirtelen, szeles, esős fordulatot vehet - írja a köpönyeg.hu.

Az időjárás kettősséget hordoz

Napközben még élvezhetjük a tavasz meleg, napos arcát, de estére könnyen trópusi hangulatot idéző zivatarok érkezhetnek – az intenzív csapadékkal járó viharokra különösen az ország középső részein számíthatunk.

