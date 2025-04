Ideje klímát beszereltetni a nyárra, pusztító, ami jön!

Az elmúlt év globális hőmérsékleti rekordjai és az idei év kezdete alapján egyre biztosabbnak tűnik: 2025 nyara is komoly kihívások elé állít minket.

Még csak tavasz van, de a nap sugarai már most is olykor égetnek. Mi lesz még nyáron?

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A tavalyi nyár már megmutatta, mire számíthatunk

Ideje felkészülni, hiszen brutális kánikula lehet. 2024 nyarán több héten keresztül 35 °C feletti nappali csúcsok okoztak súlyos hőstresszt országszerte. Sok helyen 40 fok körüli hőmérsékletet mértek, árnyékban is. A városokban az aszfalt felforrósodott, a légkondicionálók megállás nélkül működtek, és a vízfogyasztás is jelentősen megugrott. A talaj kiszáradt, a növényzet szenvedett, sőt, egyes térségekben az erdőtüzek kockázata is megnőtt. Aki tavaly átvészelte a júliusi pokoli hőhullámokat, biztosan emlékszik arra, amikor napokon át nem süllyedt 25 fok alá a hőmérséklet éjszaka sem. Az emberek csak reggel vagy este tudtak a szabadban mozogni, napközben sokan keresték a klimatizált bevásárlóközpontokat vagy árnyékos parkokat. Ez az élmény most újra visszatérhet – sőt, akár fokozottabban is - írja a köpönyeg.hu.

Tavaly még a hűtési eszközöket is elkapkodták vármegyénkben

Ahogy azt tavaly nyáron megírtuk, a hőségre való tekintettel, hiány volt a boltokban a hűtési eszközökből. Ezt megelőzve jobban járunk, ha még nyár előtt beszerezzük azokat. Többet költöttek tavaly, mint előtte bármikor hűtési eszközökre.

Idén július 1-je és 15-e között átlagosan 31.800 forintért adtunk el terméket hűtés kategóriákban, ez több mint a duplája a 2023. július 1-15. időszak átlagos termékeladás árának, azaz ennyivel költöttek átlagosan többet a vevők

– magyarázta az adatokat Papp Máté, Pepita Group Zrt. marketplace igazgatója tavaly nyáron.

Ha nincs klímája, és kíváncsi rá hogy hűtheti magát szinte teljesen ingyen, azt itt olvashatja el: