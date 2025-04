Jégesővel robbanthat a hidegfront Borsodban, már kint a figyelmeztetés!

Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére csütörtökön. Jégeső is előfordulhat.

Forrás: met.hu

Holnap délutántól délnyugat felől előbb a Dunántúlon, annak is nagyobb valószínűséggel a keleti felében szórványosan zivatarok kialakulása valószínű. Estére, késő estére a záporos, zivataros rendszer keletebbre döntően a középső országrészre helyeződhet. A zivatarok környezetében viharos (60-80 km/h) szél, jégeső (jellemzően 2 cm alatt), intenzív csapadék előfordulhat (~ 15 mm). Egy-egy helyen, elsősorban a Dunántúl keleti felében, illetve középső országrészben (kissé nagyobb valószínűséggel a déli területeken) estig, késő estig intenzív zivatarra is van esély (> 2cm-es jégátmérő, > 90 km/h széllökés). A többször ismétlődő záporokból, zivatarokból az említett területeken lokálisan 25 mm feletti csapadék is hullhat.

Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! - írja a met.hu