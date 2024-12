Fehér karácsony régen, latyakos ma

A fehér karácsonyt régen a december eleji jelentős mennyiségben érkező hó garantálta, mely szinte egész télen megmaradt, köszönhetően a fogvacogtató hidegnek.

Ezzel szemben 2015 téli időjárása, nem olyan volt, mint amilyenre sokan számítottunk, olyannyira hogy már a fehér karácsony lehetőségével sem számolhattunk, hiszen idehaza, de szerte Európában, sőt, még Oroszországban sem volt hideg. Olyannyira nem, hogy 10-15°C-os értékekkel lehetett számolni, azaz egy könnyebb pulóverben is sétálhattunk a kidíszített városokban. A New York-i Central Parkban ebben az évben 22°C-os meleget is mértek december közepén. De a helyzet nem volt sokkal jobb 2022-ben sem, hasonlóan meleg időjárásban lehetett részünk. A jelenlegi kilátások szerint pedig hazánkban idén sem lesz hóvihar szentestén.

Szélsőséges karácsonyi időjárás a nagyvilágban

Ami nálunk 1962, az az USA-ban 1983. Ebben az évben egy jelentős hidegbetöréssel lehetett számolni, amikor a fagyos légtömegek sokkal lejjebb húzódtak, mint szoktak. Az olyan alapvetően enyhe klímájú városokban, mint amilyen Denver is, -29°C-ig esett vissza a hőmérő higanyszála az ünnepek alatt.