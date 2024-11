Az iparterületek környékén számíthatunk a jelenségre

Az is előfordul, hogy egyszercsak a semmiből hullani kezd a hó, holott ezt senki nem jelezte előre. Csak a ködöt, nyákos, nemszeretem időt, és mégis, hófehérré változik a táj. Ilyenkor azonban nem arról van szó, hogy valamit benézett az időjárás előrejelzés elkészítése során a meteorológus, hanem jó eséllyel az “ipari havazás” jelenségével állunk szemben.

Ipari havazás hamarabb fordul elő a gyárak környezetében

Fotó: A kép illusztráció / Forrás: Shutterstock

Havazás, vagy ipari havazás?

Havazni akkor kezd, mikor a légkörben található nedvesség a magasabb légrétegekben jelenlévő, fagypont alatti hőmérséklettel találkozik. A hópelyhek pedig akkor érik el a talajt is, ha annak közelében is fagypont körüli hőmérsékletekkel találkozhatunk. Ipari havazás azonban nem így képződik, annak a magas légköri jelenségekhez – ahonnan a természetes havazás indul – nem sok köze van. Ahogyan az a nevéből is kiderül, jellemzően ipari területek közelében alakul ki a jelenség és szükség van hozzá az a talaj közeli légkör igen magas páratartalmára, azaz például ködre. Ezen felül fagypont közeli talajmenti hőmérsékletre. Igaz, ez még kevés lenne, hiszen a hidegben is lehet köd, ezzel gyakran találkozunk telente. Itt lép be a képbe az emberi tevékenység. Ez azt is jelenti, hogy az ipari területek közelében, mint amilyen Pécs, Dunaújváros, Kazincbarcika, Kőbánya, Miskolc, Gyöngyösújfalu, Újpest, Hatvan vagy éppen Százhalombatta, a téli időszakban a havazásra is nagyobb az esély. Erre példákat is sokszor láthattunk az iparilag kiemelt régiókban, és környékükön.