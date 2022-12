Megérkezett és marad a hűvösebb idő a következő napokban. Ahol megmaradt a hó, reggelre akár mínusz 10 fokig is hűlt a levegő, a Bükkben ennél hidegebb is lehet a következő reggeleken is. Erről Erdődiné Molnár Zsófia meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat miskolci állomásának munkatársa nyilatkozott szerkesztőségünknek.

Kedden napközben, bár sütni fog nagyrészt a nap, így is nulla fok körüli hőmérséklet várható. Szerdán egy nagyon kicsit enyhül a reggel, de borult lesz égbolt. Szerdán és csütörtökön akár gyenge havazás is előfordulhat, eső pedig csütörtök estétől várható. Havazásra legközelebb szombaton lehet számítani.

Felmelegedés csak a jövő héten

- Fölöttünk a magasban elég nagy változások zajlanak a légkörben, ennek hatására pénteken átmenetileg enyhülés várható, plusz 5 fok közelében lesz a nappali hőmérséklet, aztán szombaton ismét lehűlés kezdődik, ez okozza azt, hogy pénteken eső, szombaton havazás várható a most látható kilátások szerint – foglalta össze a meteorológus.

Vasárnap is enyhül majd a korábbi napokhoz képest az időjárás, azonban a felszín közelében ez még nem lesz erőteljesen érezhető. Nagyobb felmelegedést a jövő hét közepére várják térségünkbe, akkor napközben akár újra 5 fok is lehet.