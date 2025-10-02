59 perce
Ózdon adták át a Neutrik Hungary 3,7 milliárdos beruházását – 260 új munkahely jön létre (fotók, videó)
A Neutrik Hungary Kft. új beruházása több száz új munkahelyet teremt a városban. Az ünnepélyes átadón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország a veszélyes időkben is kitart a munkahelyteremtés, a beruházások ösztönzése és az adócsökkentés mellett.
Szijjártó Péter közelebbről is megismerkedett az új ózdi üzemi csarnokkal
Fotó: Vajda János
Az ózdi Neutrik Hungary Kft. beruházásátadó ünnepségén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Dr. Csuzda Gábor, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3-as számú választókerületének elnöke, valamint Dr. Urs Sprenger, a Neutrik Group felügyelőbizottságának elnöke mondott beszédet.
Szijjártó Péter: „Három típusú biztonságra van szükség”
A külgazdasági és külügyminiszter beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben elengedhetetlen a gazdasági stabilitás megőrzése. Ehhez három pillért nevezett meg:
- fizikai biztonság,
- energiaellátás biztonsága,
- gazdasági biztonság.
Mivel politikával és ideológiával nem lehet fűteni, meleg vizet előállítani vagy gyárakat működtetni, ezért az energiaellátást fizikai kérdésnek tekintjük
– mondta Szijjártó Péter.
3,7 milliárdos beruházás, 260 új munkahely
A liechtensteini székhelyű Neutrik Group beruházása mintegy 3,7 milliárd forint értékű, amelyhez a magyar állam 1,4 milliárd forint támogatást biztosított. Ennek köszönhetően 260 új munkahely jön létre Ózdon.
A vállalat a szórakoztatóiparban használt áramköri és elektronikai csatlakozók gyártásában világelső. Magyarországon a cég hasonló eszközök összeszerelését végzi majd.
Fontos szempont, hogy a Neutrik Hungary a Johnson Electric bezárt üzemének helyén kezdte meg a termelést: a gyártócsarnokot teljesen felújították, energiatakarékos módon átalakították, és az előző cég dolgozóinak egy részét is átvették.
„Gesztelyen minden a családok körül forog” - százötvenmilliós fejlesztést adtak át
Üzemavatás Ózdon Szijjártó PéterrelFotók: Vajda János
Borsod ipara megduplázódott
Szijjártó Péter arra is emlékeztetett, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése az elmúlt tíz évben 2200 milliárd forintról 4400 milliárdra nőtt.
A munkanélküliség a tíz százalék feletti sávból hét százalék környékére csökkent. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt tizenegy évben 151 nagy beruházást támogattunk a vármegyében, amelyek több mint tízezer új munkahelyet hoztak létre
– fogalmazott a miniszter.
A kormány stratégiája változatlan
A külügyminiszter kiemelte, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a munkahelyteremtés, a beruházások ösztönzése és az adócsökkentés mellett.
Aki akar, az ma Magyarországon tud is dolgozni. Az elmúlt tizenöt évben egymillióval nőtt a munkahelyek száma
– hangsúlyozta. Hozzátette: „Az adóemelések mindig bajt hoznak, veszélyeztetik a munkahelyeket és az ország versenyképességét is. Éppen ezért a munkahelyek teremtésére, a beruházások ösztönzésére és az adócsökkentésre vonatkozó stratégiát fenntartjuk.”
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Miskolcon még Németországnál is ideálisabbak a körülmények – ezért cuccol át a világ legnagyobb szerszámgépgyára (fotók + videó)
Miskolc a világ élvonalában: díjat nyert a bükki gasztroforradalom
boon.hu video
- Dermesztő szél fújt, mégis a fél vármegye az Ónodi Vásárban nézelődött - fotók, videó
- Így ünnepelt Miskolc a Zene világnapján - fotókkal, videóval
- Megdöbbentő jelenetek Miskolcon – egy autó kapott lángra csütörtök reggel (képekkel, videóval)
- „Az időskor nem bezárás, hanem lehetőség” - első alkalommal tartottak Idősügyi Konferenciát Miskolcon (videó)
- Új elemmel bővül a miskolci nagytakarítás, ennek sokan fognak örülni! (videó)