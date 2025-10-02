Ózdon adták át a Neutrik Hungary 3,7 milliárdos beruházását – 260 új munkahely jön létre (fotók, videó)

Az ózdi Neutrik Hungary Kft. beruházásátadó ünnepségén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Dr. Csuzda Gábor, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3-as számú választókerületének elnöke, valamint Dr. Urs Sprenger, a Neutrik Group felügyelőbizottságának elnöke mondott beszédet.

Szijjártó Péter sok fontos gazdaságot érintő kérdésrő beszélt Ózdon Fotó: Vajda János

Szijjártó Péter: „Három típusú biztonságra van szükség”

A külgazdasági és külügyminiszter beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben elengedhetetlen a gazdasági stabilitás megőrzése. Ehhez három pillért nevezett meg:

fizikai biztonság,

energiaellátás biztonsága,

gazdasági biztonság.

Mivel politikával és ideológiával nem lehet fűteni, meleg vizet előállítani vagy gyárakat működtetni, ezért az energiaellátást fizikai kérdésnek tekintjük

– mondta Szijjártó Péter.

3,7 milliárdos beruházás, 260 új munkahely

A liechtensteini székhelyű Neutrik Group beruházása mintegy 3,7 milliárd forint értékű, amelyhez a magyar állam 1,4 milliárd forint támogatást biztosított. Ennek köszönhetően 260 új munkahely jön létre Ózdon.

A vállalat a szórakoztatóiparban használt áramköri és elektronikai csatlakozók gyártásában világelső. Magyarországon a cég hasonló eszközök összeszerelését végzi majd.

Fontos szempont, hogy a Neutrik Hungary a Johnson Electric bezárt üzemének helyén kezdte meg a termelést: a gyártócsarnokot teljesen felújították, energiatakarékos módon átalakították, és az előző cég dolgozóinak egy részét is átvették.