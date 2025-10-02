október 2., csütörtök

Ózdon adták át a Neutrik Hungary 3,7 milliárdos beruházását – 260 új munkahely jön létre (fotók, videó)

A Neutrik Hungary Kft. új beruházása több száz új munkahelyet teremt a városban. Az ünnepélyes átadón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország a veszélyes időkben is kitart a munkahelyteremtés, a beruházások ösztönzése és az adócsökkentés mellett.

Szijjártó Péter közelebbről is megismerkedett az új ózdi üzemi csarnokkal

Fotó: Vajda János

Az ózdi Neutrik Hungary Kft. beruházásátadó ünnepségén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Dr. Csuzda Gábor, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3-as számú választókerületének elnöke, valamint Dr. Urs Sprenger, a Neutrik Group felügyelőbizottságának elnöke mondott beszédet.

szijjártó péter beszédet mond
Szijjártó Péter sok fontos gazdaságot érintő kérdésrő beszélt Ózdon Fotó: Vajda János

Szijjártó Péter: „Három típusú biztonságra van szükség”

A külgazdasági és külügyminiszter beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben elengedhetetlen a gazdasági stabilitás megőrzése. Ehhez három pillért nevezett meg:

  • fizikai biztonság,
  • energiaellátás biztonsága,
  • gazdasági biztonság.

Mivel politikával és ideológiával nem lehet fűteni, meleg vizet előállítani vagy gyárakat működtetni, ezért az energiaellátást fizikai kérdésnek tekintjük

 – mondta Szijjártó Péter.

3,7 milliárdos beruházás, 260 új munkahely

A liechtensteini székhelyű Neutrik Group beruházása mintegy 3,7 milliárd forint értékű, amelyhez a magyar állam 1,4 milliárd forint támogatást biztosított. Ennek köszönhetően 260 új munkahely jön létre Ózdon.

A vállalat a szórakoztatóiparban használt áramköri és elektronikai csatlakozók gyártásában világelső. Magyarországon a cég hasonló eszközök összeszerelését végzi majd.

Fontos szempont, hogy a Neutrik Hungary a Johnson Electric bezárt üzemének helyén kezdte meg a termelést: a gyártócsarnokot teljesen felújították, energiatakarékos módon átalakították, és az előző cég dolgozóinak egy részét is átvették.

Üzemavatás Ózdon Szijjártó Péterrel

Fotók: Vajda János

Borsod ipara megduplázódott

Szijjártó Péter arra is emlékeztetett, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése az elmúlt tíz évben 2200 milliárd forintról 4400 milliárdra nőtt.

A munkanélküliség a tíz százalék feletti sávból hét százalék környékére csökkent. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt tizenegy évben 151 nagy beruházást támogattunk a vármegyében, amelyek több mint tízezer új munkahelyet hoztak létre

– fogalmazott a miniszter.

A kormány stratégiája változatlan

A külügyminiszter kiemelte, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a munkahelyteremtés, a beruházások ösztönzése és az adócsökkentés mellett.

Aki akar, az ma Magyarországon tud is dolgozni. Az elmúlt tizenöt évben egymillióval nőtt a munkahelyek száma 

– hangsúlyozta. Hozzátette: „Az adóemelések mindig bajt hoznak, veszélyeztetik a munkahelyeket és az ország versenyképességét is. Éppen ezért a munkahelyek teremtésére, a beruházások ösztönzésére és az adócsökkentésre vonatkozó stratégiát fenntartjuk.”

boon.hu video

