Új korszak kezdődik Hegyalja kapujában – megnyílt a Széchenyi Programiroda Szerencsen
Az új iroda a helyi vállalkozások számára kínál szakmai segítséget az uniós források elérésében, és új lendületet adhat a térség gazdasági fejlődésének. A világörökségi kapuzat alatt nyílt meg ünnepélyes keretek között Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a negyedik Széchenyi Programiroda Szerencsen.
Széchenyi Programiroda nyílt Szerencsen
Fotó: Vajda János
Új fejezet nyílt a helyi gazdasági és vállalkozói életben: ünnepélyesen megnyílt a Széchenyi Programiroda Szerencsen, ami Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a negyedik és amelynek otthont egy szimbolikus, ikonikus helyszín, a világörökségi kapuzat ad. Az új iroda nemcsak a város, hanem az egész Tokaj-Hegyalja térség számára is jelentős mérföldkő, hiszen a célja, hogy a helyi kis- és középvállalkozások minél hatékonyabban férhessenek hozzá az elérhető uniós forrásokhoz.
Az átadón Kiss Attila, Szerencs polgármestere kiemelte: külön büszkeség, hogy az iroda a város egyik legértékesebb, korábban kihasználatlan épületrészében kapott helyet.
A világörökségi kapuzat nemcsak Szerencs egyik jelképévé vált, hanem a múlt és a jövő találkozási pontja is. Az, hogy itt nyílhatott meg a vármegye negyedik Széchenyi Programirodája, méltó folytatása ennek a történetnek
– fogalmazott a polgármester, aki hozzátette: az iroda működése várhatóan érezhető pozitív hatást gyakorol majd a helyi gazdasági életre.
A Széchenyi Programiroda Szerencsen felturbózhatja a vidék gazdaságát
Szakács Áron, a Széchenyi Programiroda ügyvezetője beszédében hangsúlyozta, hogy az új szerencsi iroda a hálózat országos törekvéseinek egyik fontos állomása.
Célunk, hogy minél több Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei vállalkozásnak tudjunk segíteni a fejlesztési forrásokhoz való hozzáférésben. A rendszerünkön keresztül 2025-ben már több mint 1100 támogatási szerződés született, összesen 78 milliárd euró értékben – ez jól mutatja, milyen hatalmas potenciál rejlik a közös munkában
– emelte ki az ügyvezető.
A Széchenyi Programiroda munkatársai a jövőben szakmai tanácsadással, tájékoztatással és személyre szabott segítséggel támogatják majd azokat a vállalkozásokat, amelyek pályázni szeretnének, de gyakran elakadnak a bonyolult, bürokratikus folyamatokban. Az iroda célja, hogy a térségben működő cégek és önkormányzatok
- gyorsabban,
- átláthatóbban és
- hatékonyabban
juthassanak forrásokhoz.
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szerencsi térségi Irodájának megnyitójaFotók: Vajda János
Új korszak kezdődik Hegyalja kapujában
Az eseményen Koncz Zsófia, a térség, sőt Szerencs szülötte, családokért felelős államtitkár is részt vett, aki az átadón úgy fogalmazott:
„Mától új korszak kezdődik Hegyalja kapujában ezen a szimbolikus helyszínen.”
A vidék fejlesztése nemzeti ügy
Hangsúlyozta, hogy a Széchenyi Programiroda hálózata nem csupán pályázati tanácsadóként működik, hanem valódi motorja lehet a vidéki Magyarország fejlődésének. Mint mondta, a kormány számára kiemelt fontosságú, hogy a vidék fejlődése ne csak ígéret, hanem valóság legyen – ehhez pedig elengedhetetlen az a szakmai háttér és tudás, amelyet a programiroda biztosít.
Az államtitkár hozzátette: az új szerencsi iroda révén a helyi vállalkozások akár több millió euró értékű fejlesztési forrásokat is elérhetnek, legyen szó infrastrukturális beruházásokról, technológiai fejlesztésekről vagy munkahelyteremtésről.
Ez az iroda nemcsak Szerencs, hanem az egész térség számára lehetőség – hogy a helyben maradás és a fejlődés kéz a kézben járjon
– tette hozzá.
A cél: hatékonyabb forráslehívás és fenntartható növekedés
A megnyitó ünnepség végén a vendégek bejárhatták az új irodát, ahol a Széchenyi Programiroda szakemberei már a következő hetekben megkezdik a munkát. A cél egyértelmű: a térség vállalkozásai számára elérhetővé tenni minden olyan támogatást, amely segíti a fenntartható növekedést és a helyi gazdaság megerősödését.
