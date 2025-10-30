október 30., csütörtök

Alfonz névnap

17°
+16
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Uniós források

1 órája

Új korszak kezdődik Hegyalja kapujában – megnyílt a Széchenyi Programiroda Szerencsen

Címkék#szerencs#Vállalkozások fókuszban#Széchenyi Programiroda#Koncz Zsófia#uniós források#vidék

Az új iroda a helyi vállalkozások számára kínál szakmai segítséget az uniós források elérésében, és új lendületet adhat a térség gazdasági fejlődésének. A világörökségi kapuzat alatt nyílt meg ünnepélyes keretek között Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a negyedik Széchenyi Programiroda Szerencsen.

Bahor-Juhász Ágnes
Új korszak kezdődik Hegyalja kapujában – megnyílt a Széchenyi Programiroda Szerencsen

Széchenyi Programiroda nyílt Szerencsen

Fotó: Vajda János

Új fejezet nyílt a helyi gazdasági és vállalkozói életben: ünnepélyesen megnyílt a Széchenyi Programiroda Szerencsen, ami Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a negyedik és amelynek otthont egy szimbolikus, ikonikus helyszín, a világörökségi kapuzat ad. Az új iroda nemcsak a város, hanem az egész Tokaj-Hegyalja térség számára is jelentős mérföldkő, hiszen a célja, hogy a helyi kis- és középvállalkozások minél hatékonyabban férhessenek hozzá az elérhető uniós forrásokhoz.

Széchenyi Programiroda Szerencsen
A Széchenyi Programiroda Szerencsen fontos mérföldkő a térségben: Szakács Áron, Kis Attila és Koncz Zsófia az átadó ünnepségen Fotó: Vajda János

Az átadón Kiss Attila, Szerencs polgármestere kiemelte: külön büszkeség, hogy az iroda a város egyik legértékesebb, korábban kihasználatlan épületrészében kapott helyet.

A világörökségi kapuzat nemcsak Szerencs egyik jelképévé vált, hanem a múlt és a jövő találkozási pontja is. Az, hogy itt nyílhatott meg a vármegye negyedik Széchenyi Programirodája, méltó folytatása ennek a történetnek 

– fogalmazott a polgármester, aki hozzátette: az iroda működése várhatóan érezhető pozitív hatást gyakorol majd a helyi gazdasági életre.

A Széchenyi Programiroda Szerencsen felturbózhatja a vidék gazdaságát

Szakács Áron, a Széchenyi Programiroda ügyvezetője beszédében hangsúlyozta, hogy az új szerencsi iroda a hálózat országos törekvéseinek egyik fontos állomása.

Célunk, hogy minél több Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei vállalkozásnak tudjunk segíteni a fejlesztési forrásokhoz való hozzáférésben. A rendszerünkön keresztül 2025-ben már több mint 1100 támogatási szerződés született, összesen 78 milliárd euró értékben – ez jól mutatja, milyen hatalmas potenciál rejlik a közös munkában 

– emelte ki az ügyvezető.

A Széchenyi Programiroda munkatársai a jövőben szakmai tanácsadással, tájékoztatással és személyre szabott segítséggel támogatják majd azokat a vállalkozásokat, amelyek pályázni szeretnének, de gyakran elakadnak a bonyolult, bürokratikus folyamatokban. Az iroda célja, hogy a térségben működő cégek és önkormányzatok 

  • gyorsabban, 
  • átláthatóbban és
  • hatékonyabban 

juthassanak forrásokhoz.

 

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szerencsi térségi Irodájának megnyitója

Fotók: Vajda János

Új korszak kezdődik Hegyalja kapujában

Az eseményen Koncz Zsófia, a térség, sőt Szerencs szülötte, családokért felelős államtitkár is részt vett, aki az átadón úgy fogalmazott:
„Mától új korszak kezdődik Hegyalja kapujában ezen a szimbolikus helyszínen.”

A vidék fejlesztése nemzeti ügy

Hangsúlyozta, hogy a Széchenyi Programiroda hálózata nem csupán pályázati tanácsadóként működik, hanem valódi motorja lehet a vidéki Magyarország fejlődésének. Mint mondta, a kormány számára kiemelt fontosságú, hogy a vidék fejlődése ne csak ígéret, hanem valóság legyen – ehhez pedig elengedhetetlen az a szakmai háttér és tudás, amelyet a programiroda biztosít.
Az államtitkár hozzátette: az új szerencsi iroda révén a helyi vállalkozások akár több millió euró értékű fejlesztési forrásokat is elérhetnek, legyen szó infrastrukturális beruházásokról, technológiai fejlesztésekről vagy munkahelyteremtésről. 

Ez az iroda nemcsak Szerencs, hanem az egész térség számára lehetőség – hogy a helyben maradás és a fejlődés kéz a kézben járjon 

– tette hozzá.

A cél: hatékonyabb forráslehívás és fenntartható növekedés

A megnyitó ünnepség végén a vendégek bejárhatták az új irodát, ahol a Széchenyi Programiroda szakemberei már a következő hetekben megkezdik a munkát. A cél egyértelmű: a térség vállalkozásai számára elérhetővé tenni minden olyan támogatást, amely segíti a fenntartható növekedést és a helyi gazdaság megerősödését.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.


Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu