Új korszak kezdődik Hegyalja kapujában – megnyílt a Széchenyi Programiroda Szerencsen

Új fejezet nyílt a helyi gazdasági és vállalkozói életben: ünnepélyesen megnyílt a Széchenyi Programiroda Szerencsen, ami Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a negyedik és amelynek otthont egy szimbolikus, ikonikus helyszín, a világörökségi kapuzat ad. Az új iroda nemcsak a város, hanem az egész Tokaj-Hegyalja térség számára is jelentős mérföldkő, hiszen a célja, hogy a helyi kis- és középvállalkozások minél hatékonyabban férhessenek hozzá az elérhető uniós forrásokhoz.

A Széchenyi Programiroda Szerencsen fontos mérföldkő a térségben: Szakács Áron, Kis Attila és Koncz Zsófia az átadó ünnepségen Fotó: Vajda János

Az átadón Kiss Attila, Szerencs polgármestere kiemelte: külön büszkeség, hogy az iroda a város egyik legértékesebb, korábban kihasználatlan épületrészében kapott helyet.

A világörökségi kapuzat nemcsak Szerencs egyik jelképévé vált, hanem a múlt és a jövő találkozási pontja is. Az, hogy itt nyílhatott meg a vármegye negyedik Széchenyi Programirodája, méltó folytatása ennek a történetnek

– fogalmazott a polgármester, aki hozzátette: az iroda működése várhatóan érezhető pozitív hatást gyakorol majd a helyi gazdasági életre.