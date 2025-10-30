Milliárdos beruházás Miskolcon: a FUX Zrt. új csarnoka az innováció jelképe lett

A FUX Zrt. új üzemcsarnokának ünnepélyes átadását tartották Miskolcon, ahol a vállalat vezetése, politikai és gazdasági szereplők is jelen voltak.

Barkóczi István, a FUX Zrt. igazgatóságának elnöke beszédében kiemelte: az új csarnok a cég fejlődésének újabb mérföldköve, és az elmúlt három és fél évtized munkájának eredménye.

A FUX új gépsorát Nagy Márton nemzetgadasági miniszter indította be Fotó: Vajda János

Új korszakba lép a FUX

A 35 éves fennállását jövőre ünneplő vállalat folyamatos növekedésben van megalakulása óta. Barkóczi visszaemlékezett: induláskor mindössze négyen dolgoztak a cégnél, 50 millió forint árbevétellel.

Két dologban hiszek: a munkában és az innovációban

– hangsúlyozta az elnök. Ennek a szemléletnek köszönhetően jöhetett létre az a 3 milliárd forint értékű gépsor, amely az új csarnokban szigetelt kábeleket gyárt a villamosipar számára.