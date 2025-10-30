október 30., csütörtök

Alfonz névnap

15°
+16
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új lendület

2 órája

Milliárdos beruházás Miskolcon: a FUX Zrt. új csarnoka az innováció jelképe lett

Címkék#avatás#FUX Zrt#üzemcsarnok#fejlesztés#Nagy Márton#innováció

A 35 éves múltra visszatekintő vállalat tovább erősíti pozícióját az iparágban, miközben az innovációra és a jövőbe mutató fejlesztésekre épít. A FUX Zrt. új, több milliárd forintos üzemcsarnokát avatták Miskolcon.

Bahor-Juhász Ágnes
Milliárdos beruházás Miskolcon: a FUX Zrt. új csarnoka az innováció jelképe lett

A FUX nagy tervekkel vág bele a következő évtizedbe

Fotó: Vajda János

A FUX Zrt. új üzemcsarnokának ünnepélyes átadását tartották Miskolcon, ahol a vállalat vezetése, politikai és gazdasági szereplők is jelen voltak.
Barkóczi István, a FUX Zrt. igazgatóságának elnöke beszédében kiemelte: az új csarnok a cég fejlődésének újabb mérföldköve, és az elmúlt három és fél évtized munkájának eredménye.

fux
A FUX új gépsorát Nagy Márton nemzetgadasági miniszter indította be Fotó: Vajda János

Új korszakba lép a FUX

A 35 éves fennállását jövőre ünneplő vállalat folyamatos növekedésben van megalakulása óta. Barkóczi visszaemlékezett: induláskor mindössze négyen dolgoztak a cégnél, 50 millió forint árbevétellel.

Két dologban hiszek: a munkában és az innovációban 

– hangsúlyozta az elnök. Ennek a szemléletnek köszönhetően jöhetett létre az a 3 milliárd forint értékű gépsor, amely az új csarnokban szigetelt kábeleket gyárt a villamosipar számára.

Tíz évre előre terveznek

A FUX Zrt. vezetése hosszú távon gondolkodik: tízéves fejlesztési stratégiával készül a jövőre. Ennek jegyében máris megvásároltak egy új, nagyobb ingatlant a cég jelenlegi telephelye mellett, ami egyértelműen a további bővítést vetíti előre.
Az elnök szerint a cél világos: a FUX nem csupán megtartani, hanem tovább növelni kívánja piaci részesedését és exportteljesítményét.

Egyre több munkatárs, egyre erősebb közösség

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő az avatáson hangsúlyozta, hogy büszke a miskolci székhelyű vállalatra, amely évről évre gyarapszik.
A dolgozói létszám is jól mutatja a növekedést: 

  • 2024-ben 188 fő, 
  • míg 2025-ben már 222 munkatárs dolgozik a FUX-nál. 

A képviselő külön kiemelte a cég Miskolci Egyetemmel való együttműködését, amely a kutatás-fejlesztés és az innováció egyik legfontosabb pillére.

Nagy Márton: „A FUX példaértékű középvállalat”

Az avató díszvendége, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter méltatta a vállalat teljesítményét, kiemelve, hogy a miskolci székhelyű FUX  az exportpiacon is kimagasló eredményeket ér el.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány célja a kis- és középvállalkozások támogatása, ezért indította el a Demján Sándor 1+1 programot, amelynek keretében a FUX 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
2025-ben országszerte 1386 vállalat kapott támogatást összesen 108 milliárd forint értékben, ebből Borsod térségében 111 nyertes pályázat osztozott 10 milliárd forinton.

Új üzemcsarnokot avatott a Fux Zrt.

Fotók: Vajda János

A jövő útja: innováció és energiafüggetlenség

Nagy Márton beszédében ismertette a kormány 4+1 lépés programját, amely a vállalkozások növekedését segíti:

  1. Széchenyi Kártya kamatának csökkentése 3%-ra
  2. Adócsökkentések (ÁFA, KIVA)
  3. Kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedések
  4. Mesterséges intelligencia integrálása a vállalkozásfejlesztésbe
    +1. Energiafüggetlenség növelése

A program célja, hogy a magyar középvállalatok stabilan fejlődjenek és nemzetközi szinten is versenyképesek maradjanak.

Szalagátvágás és új kezdet

Az ünnepi beszédek után sor került a szalagátvágásra és az új gépsor beüzemelésére, amelyet a vendégek munka közben is megtekinthettek.
Az esemény nemcsak egy beruházás lezárását, hanem egy új, erőteljes növekedési korszak kezdetét is jelképezte a FUX Zrt. életében.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.


Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu