Milliárdos beruházás Miskolcon: a FUX Zrt. új csarnoka az innováció jelképe lett
A 35 éves múltra visszatekintő vállalat tovább erősíti pozícióját az iparágban, miközben az innovációra és a jövőbe mutató fejlesztésekre épít. A FUX Zrt. új, több milliárd forintos üzemcsarnokát avatták Miskolcon.
A FUX nagy tervekkel vág bele a következő évtizedbe
A FUX Zrt. új üzemcsarnokának ünnepélyes átadását tartották Miskolcon, ahol a vállalat vezetése, politikai és gazdasági szereplők is jelen voltak.
Barkóczi István, a FUX Zrt. igazgatóságának elnöke beszédében kiemelte: az új csarnok a cég fejlődésének újabb mérföldköve, és az elmúlt három és fél évtized munkájának eredménye.
Új korszakba lép a FUX
A 35 éves fennállását jövőre ünneplő vállalat folyamatos növekedésben van megalakulása óta. Barkóczi visszaemlékezett: induláskor mindössze négyen dolgoztak a cégnél, 50 millió forint árbevétellel.
Két dologban hiszek: a munkában és az innovációban
– hangsúlyozta az elnök. Ennek a szemléletnek köszönhetően jöhetett létre az a 3 milliárd forint értékű gépsor, amely az új csarnokban szigetelt kábeleket gyárt a villamosipar számára.
Új korszak kezdődik Hegyalja kapujában – megnyílt a Széchenyi Programiroda Szerencsen
Tíz évre előre terveznek
A FUX Zrt. vezetése hosszú távon gondolkodik: tízéves fejlesztési stratégiával készül a jövőre. Ennek jegyében máris megvásároltak egy új, nagyobb ingatlant a cég jelenlegi telephelye mellett, ami egyértelműen a további bővítést vetíti előre.
Az elnök szerint a cél világos: a FUX nem csupán megtartani, hanem tovább növelni kívánja piaci részesedését és exportteljesítményét.
Egyre több munkatárs, egyre erősebb közösség
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő az avatáson hangsúlyozta, hogy büszke a miskolci székhelyű vállalatra, amely évről évre gyarapszik.
A dolgozói létszám is jól mutatja a növekedést:
- 2024-ben 188 fő,
- míg 2025-ben már 222 munkatárs dolgozik a FUX-nál.
A képviselő külön kiemelte a cég Miskolci Egyetemmel való együttműködését, amely a kutatás-fejlesztés és az innováció egyik legfontosabb pillére.
Nagy Márton: „A FUX példaértékű középvállalat”
Az avató díszvendége, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter méltatta a vállalat teljesítményét, kiemelve, hogy a miskolci székhelyű FUX az exportpiacon is kimagasló eredményeket ér el.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány célja a kis- és középvállalkozások támogatása, ezért indította el a Demján Sándor 1+1 programot, amelynek keretében a FUX 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
2025-ben országszerte 1386 vállalat kapott támogatást összesen 108 milliárd forint értékben, ebből Borsod térségében 111 nyertes pályázat osztozott 10 milliárd forinton.
Új üzemcsarnokot avatott a Fux Zrt.Fotók: Vajda János
A jövő útja: innováció és energiafüggetlenség
Nagy Márton beszédében ismertette a kormány 4+1 lépés programját, amely a vállalkozások növekedését segíti:
- Széchenyi Kártya kamatának csökkentése 3%-ra
- Adócsökkentések (ÁFA, KIVA)
- Kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedések
- Mesterséges intelligencia integrálása a vállalkozásfejlesztésbe
+1. Energiafüggetlenség növelése
A program célja, hogy a magyar középvállalatok stabilan fejlődjenek és nemzetközi szinten is versenyképesek maradjanak.
Szalagátvágás és új kezdet
Az ünnepi beszédek után sor került a szalagátvágásra és az új gépsor beüzemelésére, amelyet a vendégek munka közben is megtekinthettek.
Az esemény nemcsak egy beruházás lezárását, hanem egy új, erőteljes növekedési korszak kezdetét is jelképezte a FUX Zrt. életében.
