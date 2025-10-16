Miskolcra érkezett az MKIK országos beszállítói fórumsorozata

Üzleti tárgyalások az országos beszállítói fórumsorozaton

A kamarák előzetesen felmérték a nagyvállalatok beszállítói igényeit, majd a kkv-k ezekre a lehetőségekre jelentkezhettek. Az előzetes szűrés után a nagyvállalatok kiválasztották azokat a partnereket, akikkel tárgyalni szeretnének. A fórum napján 15 perces, célzott üzleti tárgyalásokat tartottak.

Tizenkét nagyvállalat, közel száz vállalkozás vett részt

A miskolci rendezvényt Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg. A programon tizenkét nagyvállalat és közel száz vállalkozás vett részt, ahol a kkv-k nemcsak a nagyvállalatokkal, hanem egymással is kapcsolatokat építhettek, és technológiai együttműködéseket indíthattak el.

Nagyvárosokban találkozhattak egymással a vállalkozások

Az MKIK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Programjának köszönhetően 2025 őszén indult el az Országos Kamarai Beszállítói Program. A kezdeményezés Miskolc mellett további hat helyszínen – Debrecen, Győr, Kecskemét, Pécs, Tatabánya és Budapest – teremtett lehetőséget a nagyvállalatok és a hazai kkv-k közötti közvetlen kapcsolatépítésre.

A programhoz régiónkból a következő nagyvállalatok csatlakoztak: