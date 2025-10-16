1 órája
Miskolcra érkezett az MKIK országos beszállítói fórumsorozata
Október 16-án, csütörtökön rendezték meg Miskolcon az Országos Kamarai Beszállítói Program rendezvényét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Vállalkozásfejlesztési Programja szervezésében és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében. Az országos beszállítói fórumsorozat miskolci állomásának a DVTK Stadion adott otthont.
A rendezvényt Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg.
Fotó: Kiss Viktor Fotografus
Az országos beszállítói fórumsorozat célja, hogy a nagyvállalatok szélesebb körű hazai beszállítói partnerhálózattal kerüljenek kapcsolatba, erősítve ezáltal a magyar beszállítói láncokat.
A programra egyre nagyobb az igény mind a beszállítókat kereső nagyvállalatok, mind pedig a piaci lehetőséget kutató kkv-k részéről.
Üzleti tárgyalások az országos beszállítói fórumsorozaton
A kamarák előzetesen felmérték a nagyvállalatok beszállítói igényeit, majd a kkv-k ezekre a lehetőségekre jelentkezhettek. Az előzetes szűrés után a nagyvállalatok kiválasztották azokat a partnereket, akikkel tárgyalni szeretnének. A fórum napján 15 perces, célzott üzleti tárgyalásokat tartottak.
Tizenkét nagyvállalat, közel száz vállalkozás vett részt
A miskolci rendezvényt Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg. A programon tizenkét nagyvállalat és közel száz vállalkozás vett részt, ahol a kkv-k nemcsak a nagyvállalatokkal, hanem egymással is kapcsolatokat építhettek, és technológiai együttműködéseket indíthattak el.
Nagyvárosokban találkozhattak egymással a vállalkozások
Az MKIK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Programjának köszönhetően 2025 őszén indult el az Országos Kamarai Beszállítói Program. A kezdeményezés Miskolc mellett további hat helyszínen – Debrecen, Győr, Kecskemét, Pécs, Tatabánya és Budapest – teremtett lehetőséget a nagyvállalatok és a hazai kkv-k közötti közvetlen kapcsolatépítésre.
A programhoz régiónkból a következő nagyvállalatok csatlakoztak:
- BorsodChem Zrt.
- Bott Hungária Kft.,
- Hevesgép Kft.,
- MOL Nyrt.,
- MOL Petrolkémia Zrt.,
- Petroszolg Kft.,
- MITSUBA Hungary Kft.,
- ÓAM Ózdi Acélművek Kft.,
- Robert Bosch Kft.,
- Robert Bosch Power Tool Kft.,
- Sanatmetal Kft.,
- ZF Hungária Kft.
