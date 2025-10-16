október 16., csütörtök

Gazdaság

2 órája

Miskolcra érkezett az MKIK országos beszállítói fórumsorozata

Október 16-án, csütörtökön rendezték meg Miskolcon az Országos Kamarai Beszállítói Program rendezvényét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Vállalkozásfejlesztési Programja szervezésében és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében. Az országos beszállítói fórumsorozat miskolci állomásának a DVTK Stadion adott otthont.

Miskolcra érkezett az MKIK országos beszállítói fórumsorozata

A rendezvényt Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg.

Fotó: Kiss Viktor Fotografus

Az országos beszállítói fórumsorozat célja, hogy a nagyvállalatok szélesebb körű hazai beszállítói partnerhálózattal kerüljenek kapcsolatba, erősítve ezáltal a magyar beszállítói láncokat. 

országos beszállítói fórumsorozat
Az országos beszállítói fórumsorozat miskolci állomásán 12 nagyvállalat vett részt
Fotó: Kiss Viktor Fotografus

A programra egyre nagyobb az igény mind a beszállítókat kereső nagyvállalatok, mind pedig a piaci lehetőséget kutató kkv-k részéről.

Üzleti tárgyalások az országos beszállítói fórumsorozaton

A kamarák előzetesen felmérték a nagyvállalatok beszállítói igényeit, majd a kkv-k ezekre a lehetőségekre jelentkezhettek. Az előzetes szűrés után a nagyvállalatok kiválasztották azokat a partnereket, akikkel tárgyalni szeretnének. A fórum napján 15 perces, célzott üzleti tárgyalásokat tartottak.

Tizenkét nagyvállalat, közel száz vállalkozás vett részt 

A miskolci rendezvényt Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg. A programon tizenkét nagyvállalat és közel száz vállalkozás vett részt, ahol a kkv-k nemcsak a nagyvállalatokkal, hanem egymással is kapcsolatokat építhettek, és technológiai együttműködéseket indíthattak el.

Nagyvárosokban találkozhattak egymással a vállalkozások

Az MKIK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozásfejlesztési Programjának köszönhetően 2025 őszén indult el az Országos Kamarai Beszállítói Program. A kezdeményezés Miskolc mellett további hat helyszínen – Debrecen, Győr, Kecskemét, Pécs, Tatabánya és Budapest – teremtett lehetőséget a nagyvállalatok és a hazai kkv-k közötti közvetlen kapcsolatépítésre.

A programhoz régiónkból a következő nagyvállalatok csatlakoztak:

  • BorsodChem Zrt.
  • Bott Hungária Kft.,
  • Hevesgép Kft.,
  • MOL Nyrt.,
  • MOL Petrolkémia Zrt.,
  • Petroszolg Kft.,
  • MITSUBA Hungary Kft.,
  • ÓAM Ózdi Acélművek Kft.,
  • Robert Bosch Kft.,
  • Robert Bosch Power Tool Kft.,
  • Sanatmetal Kft.,
  • ZF Hungária Kft.

 

