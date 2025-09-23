2 órája
Mintegy 18 milliárdból újulnak meg Abaúj és Zemplén útjai
Szeptember 23-án, kedden átadták a 3719-es számú Sátoraljaújhely – Hollóháza – Kéked összekötő út 0+000 – 5+900 km szelvények közötti szakasz munkaterületét. Az útfelújítási programok folytatásaként ez az útszakasz is megújul.
Az útfelújítási programok folytatódnak
Az útfelújítási programok folytatódnak, ez összesítve az idei évvel együtt 2026 nyaráig 92 km úthálózat felújítását jelenti, mintegy 18 milliárd forint értékben.
A Sátoraljaújhely – Hollóháza – Kéked összekötő út munkaterület átadásánál jelen volt Bánné Gál Bolgárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere és Peiker Tamás, Magyar Közút vármegyei igazgatója.
Az útfelújítási programok egy része már befejeződött
Az Abaújt és Zemplént érintő útfelújítási programok első üteme 2026 nyaráig tart, hangsúlyozta Bánné Gál Bolgárka a vármegyei közgyűlés elnöke, a vármegye 5. sz. választókerületének elnöke.
A már befejeződött útfelújítások közül kiemelném a 37-es Erdőbényei és Tolcsvai csomópont közötti felújítását, 12,7 km hosszan, 3,568 milliárd forint értékben; az 5 számjegyű, nagyon rossz állapotban lévő Makkoshotyka bekötőutat, amely a települést a 37-es főúttal köti össze. Ez az 5,2 km hosszú új szakasz mintegy 710 millió forintba került
– hangsúlyozta az elnök, majd hozzátette, hogy a nyár közepén átadott Karos és Karcsa közötti 6 km-es szakasz is megújult és az idén kezdődött és nemrég befejeződött felújítások hossza így valamivel több, mint 46 km.
Folytatódik a program
Az útfelújítási programok második csoportja is elindult már, aminek részleteit szintén ismertette a vármegyei közgyűlés elnöke.
A Vilmány és Vámosújfalu közötti összekötő út Fony és Mogyoróska bekötőút közötti szakasza, teljes szélességében, közel 3 km hosszan felújítottak. Ez a Regéci vár látogatóinak közlekedését is segíti, itt tart a műszaki átadás. Még mindig a 3716-os úton maradva, annak Regéc és Óhuta közötti szakaszát is felújítjuk ez év végéig, 2,1 km hosszan. Dolgoznak a 3814-es út Tiszakarádi csomópontjánál, közel 2,5 km-es szakaszt újítanak fel, ez november közepére készül el. Ennek az útnak a csomóponttól Tiszacsermelyig lévő 2,7 km-es szakasza pedig várhatóan december közepére lesz felújítva. Ez összesen 10 km felújított utat jelent ez év végéig
– hangsúlyozta.
A kivitelezés még idén elkezdődik ezeknél az útszakaszoknál
Bánné Gál Bolgárka ismertette az is, hogy az idén kezdődő és jövő év nyarán befejeződő útfelújítások hossza összesen 34,8 km lesz.
„Ide tartozik a 37-es főút Mádi körforgalom és Erdőbényei csomópont közötti 11,6 km-es szakasz. Valamint a 3708, 3719, 3801, 3802, 3814 utak egyes szakaszainak a felújítása. Ez érinti majd Tiszakarád és Tiszacsermely közötti út egy szakaszát, Kenézlő külterületét, Sárospatak belterületét,a Hidasnémeti – Telkibánya közötti utat, és az ’Újhely-Széphalom-Mikóháza közötti szakaszt” – ismertette.
A 3719-es út felújítás a munkaterület átadásával indul
A munkaterület átadó ünnepségen ismertették, hogy az út mellett lévő szikkasztó földárok tisztítása, átereszek tisztítása, külterületen kétrétegű burkolat-megerősítés, belterületen kopóréteg-csere hamarosan megtörténik. Az útszakaszon található autóbusz megállóhelyek, buszöblök felújítása, Széphalom belterületén járda helyreállítása, a széphalmi Bózsva-patak feletti híd felújítása is hamarosan várható. Valamint új burkolati jelek felfestése, KRESZ táblák és szélességjelző oszlopok kihelyezésére is sor kerül. 2026 nyarára az út teljes hosszán, Sátoraljaújhelytől - Kékedig 33 km hosszan lesz felújítva, hiszen a Mikóháza utáni szakasz felújítása nem is olyan régen befejeződött.
