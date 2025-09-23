Mintegy 18 milliárdból újulnak meg Abaúj és Zemplén útjai

A kivitelezés még idén elkezdődik ezeknél az útszakaszoknál

Bánné Gál Bolgárka ismertette az is, hogy az idén kezdődő és jövő év nyarán befejeződő útfelújítások hossza összesen 34,8 km lesz.

„Ide tartozik a 37-es főút Mádi körforgalom és Erdőbényei csomópont közötti 11,6 km-es szakasz. Valamint a 3708, 3719, 3801, 3802, 3814 utak egyes szakaszainak a felújítása. Ez érinti majd Tiszakarád és Tiszacsermely közötti út egy szakaszát, Kenézlő külterületét, Sárospatak belterületét,a Hidasnémeti – Telkibánya közötti utat, és az ’Újhely-Széphalom-Mikóháza közötti szakaszt” – ismertette.

A 3719-es út felújítás a munkaterület átadásával indul

A munkaterület átadó ünnepségen ismertették, hogy az út mellett lévő szikkasztó földárok tisztítása, átereszek tisztítása, külterületen kétrétegű burkolat-megerősítés, belterületen kopóréteg-csere hamarosan megtörténik. Az útszakaszon található autóbusz megállóhelyek, buszöblök felújítása, Széphalom belterületén járda helyreállítása, a széphalmi Bózsva-patak feletti híd felújítása is hamarosan várható. Valamint új burkolati jelek felfestése, KRESZ táblák és szélességjelző oszlopok kihelyezésére is sor kerül. 2026 nyarára az út teljes hosszán, Sátoraljaújhelytől - Kékedig 33 km hosszan lesz felújítva, hiszen a Mikóháza utáni szakasz felújítása nem is olyan régen befejeződött.