Bedurrant az Otthon start: itt van napra pontosan, mennyi idő alatt megy el a lakásod
Szeptember elseje óta igényelhető a kedvezményes lakáshitel. Az első lakást vásárlók zöme panellakásban gondolkodik, elképesztő számokat produkálnak a piacon.
20 nappal kevesebb idő alatt kel el egy borsodi panellakás most, mint tavaly!
A lakáspiacon hatalmas az aktivitás, ami elsősorban a kedvezményes lakáshitelt biztosító Otthon Start Programnak köszönhetően. A panellakást rengetegen keresik a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban is. Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint a piaci helyzetet jól tükrözi az értékesítési idő drasztikus változása is. A hazai ingatlanhirdetési piactér elemzésében azt vizsgálták, hogy a július és szeptember között eladott lakóingatlanok értékesítési ideje hogyan változott tavalyhoz képest.
A panellakások viszik a prímet a borsodi nagyvárosokban is
Budapesten a július és szeptember között eladott lakások átlagosan 62 nap alatt keltek el, ami azt jelenti, hogy az értékesítési idő 23 nappal csökkent a múlt év azonos időszakához képest. A panellakások viszik a prímet, amelyek 56 nap alatt gazdára találtak, igaz, egy éve is hamar, 59 nap alatt elkeltek.
Airizer Csabáné Andrea, a miskolci Belvárosi Ingatlan és Hitel Centrum tulajdonosa a boon.hu kérdésére már korábban azt jósolta, hogy ez a kedvezményes lakáshitel valószínűleg az ingatlanárak emelkedését fogja generálni. Ahogy közeledtünk a hitel igényelhetőségének időpontjához, a szeptember elsejéhez, extrémnek mondható kereslet indult az ingatlanokért, ami természetszerűen magával hozta az árak emelkedését. A szakember példaként említette meg, hogy volt olyan ingatlan, ami 1+2 fél szobás panellakás és 38,5 millió forint volt a kínálati ára. Ennek ellenére naponta 4-5 érdeklődő volt rá, akik valószínűleg licitáltak a miskolci panellakásra.
1+2 fél szobás miskolci panel lakás közel 40 millióért és tolonganak érte a vevők - új részletek a kedvezményes lakáshitelről!
A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban, így Miskolcon is, a helyzet a következő:
- A borsodi panellakások értékesítési ideje egy év alatt 20 nappal 63 napra mérséklődött.
- A téglaépítésűek az idén 92 nap alatt keltek el, ami 36 nappal elmarad a tavalyi szinttől.
- Ugyanakkor a házaknál 23 nappal 174 napra emelkedett az értékesítési idő.
A vidéki nagyvárosokban a lakások és házak eladási ideje közötti ellentétet az ingatlan.com szakértője azzal magyarázta, hogy az elmúlt hetekben főként az első lakást vásárlók kedvenceit tudták nagyobb tempóban és könnyebben eladni az eladók, különösen igaz ez a panelekre.
Vidéken mi a helyzet?
A tavalyi számokhoz képest növekedés látható az értékesítési időben ezen a területen. Az ottani lakóingatlanok, azaz lakások és házak eladásához összességében 220 és 182 napra volt szükség az elmúlt közel három hónapban, ami tavalyhoz képest 15 és 42 nappal hosszabb értékesítési időt jelent. Balogh László szerint ennek részben az a magyarázata, hogy a kisebb településeken is beindult a már régebb óta piacon lévő ingatlanok értékesítése.
Ebben azért vannak fáziskésésben a kisebb települések a nagyobb városokhoz képest, mert ott az év eleji befektetői kereslet már korábban kipucolta a régebb óta beragadt kínálatot.
– fogalmazott a szakértő.
Összességében közel egy héttel rövidült az országos eladási idő, ami egyértelműen a piac élénkülését jelzi. Általánosságban elmondható, hogy a vásárlók most inkább a társasházi lakásokat keresik jobban, ezeket gyorsabban lehet eladni. A jelenség viszont azért nem meglepő, mert a 3 százalékos hitel segítségével költöző lakásvásárlók tipikusan ezeket az ingatlanokat választják első otthonnak. – értékelte a piaci folyamatokat Balogh László gazdasági szakértő.
