Bedurrant az Otthon start: itt van napra pontosan, mennyi idő alatt megy el a lakásod

A lakáspiacon hatalmas az aktivitás, ami elsősorban a kedvezményes lakáshitelt biztosító Otthon Start Programnak köszönhetően. A panellakást rengetegen keresik a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban is. Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint a piaci helyzetet jól tükrözi az értékesítési idő drasztikus változása is. A hazai ingatlanhirdetési piactér elemzésében azt vizsgálták, hogy a július és szeptember között eladott lakóingatlanok értékesítési ideje hogyan változott tavalyhoz képest.

A panellakások iránti kereslet elképesztően megnőtt az utóbbi hónapokban Forrás: MW

A panellakások viszik a prímet a borsodi nagyvárosokban is

Budapesten a július és szeptember között eladott lakások átlagosan 62 nap alatt keltek el, ami azt jelenti, hogy az értékesítési idő 23 nappal csökkent a múlt év azonos időszakához képest. A panellakások viszik a prímet, amelyek 56 nap alatt gazdára találtak, igaz, egy éve is hamar, 59 nap alatt elkeltek.

Airizer Csabáné Andrea, a miskolci Belvárosi Ingatlan és Hitel Centrum tulajdonosa a boon.hu kérdésére már korábban azt jósolta, hogy ez a kedvezményes lakáshitel valószínűleg az ingatlanárak emelkedését fogja generálni. Ahogy közeledtünk a hitel igényelhetőségének időpontjához, a szeptember elsejéhez, extrémnek mondható kereslet indult az ingatlanokért, ami természetszerűen magával hozta az árak emelkedését. A szakember példaként említette meg, hogy volt olyan ingatlan, ami 1+2 fél szobás panellakás és 38,5 millió forint volt a kínálati ára. Ennek ellenére naponta 4-5 érdeklődő volt rá, akik valószínűleg licitáltak a miskolci panellakásra.