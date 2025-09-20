Közlekedésfejlesztés Mályi és Sajópetri térségében - átadták a beruházást

Sajópetriben tartották pénteken, a polgármesteri hivatal előtt annak a közlekedésfejlesztési projektnek az ünnepélyes zárórendezvényét, amelynek keretében többek között kerékpárutat alakítottak ki Kistokaj és Sajópetri között, Mályiban buszmegállók épültek, Nyékládházán pedig buszfordulót és megállót építettek.

Ünnepélyes szalagátvágással adták át a közlekedésfejlesztési projektben megvalósult beruházást Fotó: Virág Katalin

Elsőként Debreczeni Balázs, Sajópetri polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, a projekt részleteinek ismertetése mellett megfogalmazta azt is, miért fontos a konzorcíumban lévő négy település számára ez a beruházás. Véleménye szerint a kerékpárút nem csupán egy újabb infrastruktúra, hanem egy szimbólum is: a fenntarthatóságot, a környezettudatosságot és a közlekedés biztonságát szolgálja.

A közlekedési fejlesztések fontosságát emelte ki Tállai András, az Agrárminisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében, és gratulált ahhoz, hogy a Sajópetri és a környező települések ilyen szép eredményeket tudnak felmutatni.

Az elkészült beruházást ünnepélyes szalagátvágással adták át, a kialakított kerékpárutat pedig a település gyermekei is kipróbálták.

A négy település összefogásával megvalósított beruházás fontos célja volt, hogy javítsa a közlekedésbiztonságot, valamint komfortosabbá tegye a közösségi közlekedést Sajópetriben, Nyékládházán, Kistokajban és Mályiban. Összesen 4727 méteren került kialakításra kerékpáros létesítmény a településeken, melyből 700 méter kerékpáros nyom, valamint 4027 méteren 1 méter szélességű burkolt útpadka készült mindkét oldalon. A kerékpárút kereszteződésénél napelemes lámpát helyeztek üzembe.