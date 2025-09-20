szeptember 20., szombat

Infrastruktúra

1 órája

Közlekedésfejlesztés Mályi és Sajópetri térségében - átadták a beruházást

Címkék#nyékládháza#Sajópetri#Kistokaj#Mályi

Kerékpárút illetve buszmegállók, buszfordulók épültek Sajópetriben, Kistokajban, Nyékládházán és Mályiban.

Közlekedésfejlesztés Mályi és Sajópetri térségében - átadták a beruházást

Sajópetriben tartották pénteken, a polgármesteri hivatal előtt annak a közlekedésfejlesztési projektnek az ünnepélyes zárórendezvényét, amelynek keretében többek között kerékpárutat alakítottak ki Kistokaj és Sajópetri között, Mályiban buszmegállók épültek, Nyékládházán pedig buszfordulót és megállót építettek.

közlekedésfejlesztési projekt
Ünnepélyes szalagátvágással adták át a közlekedésfejlesztési projektben megvalósult beruházást Fotó: Virág Katalin

Elsőként Debreczeni Balázs, Sajópetri polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, a projekt részleteinek ismertetése mellett megfogalmazta azt is, miért fontos a konzorcíumban lévő négy település számára ez a beruházás. Véleménye szerint a kerékpárút nem csupán egy újabb infrastruktúra, hanem egy szimbólum is: a fenntarthatóságot, a környezettudatosságot és a közlekedés biztonságát szolgálja.

A közlekedési fejlesztések fontosságát emelte ki Tállai András, az Agrárminisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében, és gratulált ahhoz, hogy a Sajópetri és a környező települések ilyen szép eredményeket tudnak felmutatni.

Az elkészült beruházást ünnepélyes szalagátvágással adták át, a kialakított kerékpárutat pedig a település gyermekei is kipróbálták.

A négy település összefogásával megvalósított beruházás fontos célja volt, hogy javítsa a közlekedésbiztonságot, valamint komfortosabbá tegye a közösségi közlekedést Sajópetriben, Nyékládházán, Kistokajban és Mályiban. Összesen 4727 méteren került kialakításra kerékpáros létesítmény a településeken, melyből 700 méter kerékpáros nyom, valamint 4027 méteren 1 méter szélességű burkolt útpadka készült mindkét oldalon. A kerékpárút kereszteződésénél napelemes lámpát helyeztek üzembe.

Fenntartható közlekedésfejlesztés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye több településén

Fotók: Virág Katalin

A projekt része volt a közlekedésbiztonsági elemek telepítése is a Kistokaj-Sajópetri kerékpárút nyomvonalán: gyalogátkelők és kerékpáros átvezetések kialakítása mellett ezek az átkelők kivilágítást is kaptak, napelemes lámpa segítségével. Mályiban buszmegállók felújítása és építése történt meg: a Vásárhelyi István utcában elbontották a korábbi építményt, ezt követően új utasváró készült, a Madarász Viktor utcában pedig a meglévő fordulónál új buszöböl és peron épült. Nyékládházán buszforduló és megálló építésére került sor.

A projektet a 4 önkormányzat a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Sajópetri, Kistokaj, Nyékládháza és Mályi településeken” című pályázat keretében, a Széchenyi Terv Plusz programon belül, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósította meg, 246,72 millió forint, vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével, amely a költségek 100 %-át fedezte.

 

