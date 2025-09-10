Benyújtotta környezethasználati engedélykérelmét a Miskolcon autóalkatrész-gyárat építő Halms!

Ahogy arról már beszámoltunk, a cég alumínium öntvényeket és megmunkált alkatrészeket gyárt majd olyan vezető autómárkák számára, mint a Volvo vagy a Tesla. A 200 millió euró összértékű beruházás a következő két évben 300 új munkahelyet teremt a városban. A Huashuo csoporthoz tartozó Halms Hungary 10 év alatt közel 200 millió eurós befektetéssel hozza létre Miskolcon európai központját és termelési bázisát. A beruházás első ütemében egy 23 ezer négyzetméteres gyártócsarnok épül meg Miskolc Déli Tudományos és Technológiai Parkjában, a NIPÜF Zrt. ipari parkjában.

Hosszú távon ezer új munkahely létesülhet Miskolcon a Halms beruházása kapcsán

Fotó: Vida Márton Péter

Évi kétmillió alkatrészt gyárt majd a Halms

A Halms közép- és nagyméretű nagynyomású alumínium öntvényeket és megmunkált alkatrészeket fog előállítani az autóipar számára, kezdetben az európai piacra fókuszálva, de a későbbiekben Észak-Amerikába is exportálhat. A beruházás megvalósításának következő lépéseként a cég a napokban benyújtotta összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélykérelmét a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz.

„Az első szakaszban, 2027-ig 300 új munkahelyet teremtünk beruházásunkkal, de 2032-ig ez a szám akár 1000-re is emelkedhet. Terveink szerint évi közel 2 millió darab járműipari alkatrészt fogunk gyártani hajtásegységekhez, erőátviteli és szerkezeti rendszerekhez, olyan világmárkák számára, mint a Volvo és a Tesla. A cégcsoport több mint 20 éves tapasztalatára alapozva hozunk a városba kimagasló technológiát, építve a Miskolci Egyetem által felhalmozott helyi tudásra. Ez egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy technológiai törekvéseinket összekapcsoljuk a helyi egyetemi tudással és a jövő kihívásaira felkészült szakemberek képzésével” – hangsúlyozza Tony Cui, a Halms Hungary ügyvezetője.

Gyártási folyamat

A vármegyei kormányhivatalhoz benyújtott dokumentum szerint a miskolci gyártóegység várhatóan 2026 nyarán kezdi meg működését. Az engedélykérelem leírja a teljes gyártási folyamatot, melynek alapanyaga tiszta alumínium tömbök formájában érkezik a telephelyre. A szállítás során a teherautók elkerülik a sűrűn lakott területeket.