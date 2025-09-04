Miskolcon még Németországnál is ideálisabbak a körülmények – ezért cuccol át a világ legnagyobb szerszámgépgyára (fotók + videó)

Már zajlanak is az előkészületek?

A vállalatcsoport megerősítette a minap.hu-nak, hogy már az előkészületek zajlanak a bővülésre a miskolci gyáregységben. A Bosch Kommunikációs osztálya megerősítette, hogy a két német telephely termékeit a jövőben a vállalat meglévő termelési helyszínein fogják gyártani, többek között Miskolcon.

Konkrét dátum egyelőre nem került nyilvánosságra és Bihall Tamás, a BOKIK elnöke erről úgy nyilatkozott, hogy egy multinacionális cég beruházási döntéseit, illetve annak konkrét részleteit csak akkor hozza nyilvánosságra, amikor már az szabad szemmel látható. Vagyis, ha már biztos és garantált a bővített termelés indítása, annak minden technikai feltétele megvalósult.

Folyamatos a bővítés Miskolcon

Az, hogy Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. kedveli Miskolcot, azt nem csak az bizonyítja, hogy 2001 novembere óta működik itt. Idén februárban arról is beszámoltunk, hogy egy magas digitalizáltságú logisztikai és disztribúciós központot adtak át a városban lévő telephelyen. A több mint 54 milliárd forint értékű beruházás a Bosch nemzetközi ellátásilánc-hálózatát erősíti, így minden, keletre szállított Bosch-termék innen indul útnak. Az új digitalizált logisztikai központ a jövő gyára, közel százezer négyzetméteren.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.