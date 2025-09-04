42 perce
Miskolcon még Németországnál is ideálisabbak a körülmények – ezért cuccol át a világ legnagyobb szerszámgépgyára (fotók + videó)
A gazdasági lassulás Németországra is kihat. Két ottani telephelyet is bezár a Bosch. Miskolcon tervezik a folytatást, de ehhez bővíteni kell.
A Bosch miskolci telephelye kulcsfontosságú a német gyárak bezárása után
Korábban már felröppent a hír, hogy a vállalatcsoport 2026 végéig fokozatosan leállítja a termelést a két német telephelyén, a sebnitzi és leinfeldeni gyáraiban, amely döntés több mint 500 alkalmazottat érint. Az érintett gyárak a Bosch Power Tools divízió elektromos szerszámait, kerti szerszámokat, tartozékokat és méréstechnikát gyártanak és ezekről nem is szeretnének lemondani, így a nemzetközi gyártóhálózaton belül, már meglévő üzemekben folytathatják a termelést.
A Bosch miskolci telephelye ideális választás a cégcsoportnak
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) elnöke kérdésünkre elmondta, hogy a világ jelenleg lassul és a gazdasági problémák Németországot sem kerülik el. Érthető, hogy olyan világméretű nagyvállalatok, mint amilyen a Bosch is, keresik a működtetés optimalizálását. A cégcsoport miskolci gyárának több évtizedes múltja és ideális működési feltételei vonzóvá teszik egy ilyen optimalizálási döntésnél a döntéshozók szemében. Abban az esetben, ha az említett két németországi gyár bezárását követően, az általuk addig végzet termelés átkerül Miskolcra, az új munkahelyeket, ezáltal pedig egy felívelő gazdaságot hoz a városnak és az agglomerációnak egyaránt.
Átadták a Bosch legújabb csarnokát, a régió logisztikai központja lett Miskolc (fotók, videó)
Már zajlanak is az előkészületek?
A vállalatcsoport megerősítette a minap.hu-nak, hogy már az előkészületek zajlanak a bővülésre a miskolci gyáregységben. A Bosch Kommunikációs osztálya megerősítette, hogy a két német telephely termékeit a jövőben a vállalat meglévő termelési helyszínein fogják gyártani, többek között Miskolcon.
Konkrét dátum egyelőre nem került nyilvánosságra és Bihall Tamás, a BOKIK elnöke erről úgy nyilatkozott, hogy egy multinacionális cég beruházási döntéseit, illetve annak konkrét részleteit csak akkor hozza nyilvánosságra, amikor már az szabad szemmel látható. Vagyis, ha már biztos és garantált a bővített termelés indítása, annak minden technikai feltétele megvalósult.
Folyamatos a bővítés Miskolcon
Az, hogy Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. kedveli Miskolcot, azt nem csak az bizonyítja, hogy 2001 novembere óta működik itt. Idén februárban arról is beszámoltunk, hogy egy magas digitalizáltságú logisztikai és disztribúciós központot adtak át a városban lévő telephelyen. A több mint 54 milliárd forint értékű beruházás a Bosch nemzetközi ellátásilánc-hálózatát erősíti, így minden, keletre szállított Bosch-termék innen indul útnak. Az új digitalizált logisztikai központ a jövő gyára, közel százezer négyzetméteren.
