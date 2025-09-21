szeptember 22., hétfő

Móric névnap

17°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem hiszi el!

4 órája

Nagyot néztek az ellenőrök Borsodban! Durva, amit az áruházi parkolóban működő büfékocsiban találtak

Címkék#vizsgálat#munka#feketefoglalkoztatás

Az építkezésektől a vendéglátóhelyekig razziáztak nyáron a foglalkoztatás felügyeleti hatóság ellenőrei. Az eredmények pedig nem túl szívderítőek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére nézve. Bár országosan javult a helyzet, nálunk a vizsgált cégek túlnyomó többségénél találtak valamilyen szabálytalanságot. A legfertőzöttebb terület továbbra is az építőipar.

Boon.hu
Nagyot néztek az ellenőrök Borsodban! Durva, amit az áruházi parkolóban működő büfékocsiban találtak

A Miskolci Egyetemen zajló építkezésen találtak rá a csöppségekre.

Fotó: Vajda János

A nyári hónapokban hagyományosan fellendül az építőipar és a szezonális munka, ami egyet jelent a feketefoglalkoztatás megnövekedett kockázatával. A hatóságok idén is országos akcióellenőrzést tartottak június 23-a és július 11-e között, hogy felderítsék a be nem jelentett munkavállalókat. Az ellenőrzések ahogyan országosan, úgy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is, kiterjedtek az építőipar mellett a kereskedelemre, a vendéglátásra és a mezőgazdaságra is.

Borsod vármegyében is az építőipar volt a legfertőzöttebb.
Borsod vármegyében is az építőipar volt a legfertőzöttebb.

Országosan javuló, Borsodban riasztó a kép

Országos szinten a hatóság 776 vállalkozást és 2226 munkavállalót ellenőrzött. A cégek 67 százalékánál találtak valamilyen jogsértést, a szabálytalanság pedig a munkavállalók 51 százalékát érintette. A jelentés ugyanakkor kiemeli, hogy mind a szabálytalan munkáltatók, mind a feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya az elmúlt tíz év legalacsonyabb szintjére csökkent.

Ez a pozitív tendencia azonban nem tükröződik a borsodi adatokban. A jelentés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye azon kevés vármegyék egyike,(Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, és Szabolcs-Szatmár-Bereg mellett) ahol a vizsgált munkáltatók több mint 80 százalékánál tártak fel valamilyen munkaügyi szabálytalanságot. Ezzel a lesújtó aránnyal vármegyénk a feketelista élén végzett a nyári ellenőrzések során.

Az építőipar a feketemunka melegágya

Nem meglepő módon országosan a legtöbb ellenőrzés, a vizsgálatok 41 százaléka az építőiparban zajlott. Ez az az ágazat, amely a legrosszabb képet festi: a hatóság a feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók 60 százalékát ebben a szektorban találta. Ez azt jelenti, hogy az összes be nem jelentett dolgozó több mint fele építkezéseken dolgozott.

A hivatalos borsodi példa: a parkolóban működő büfékocsi

A jelentés konkrét példákat is felsorol a „Példatár” fejezetben. A dokumentum szerint Borsod Abaúj Zemplén vármegyében július 7-én egy áruház parkolójában lévő büfékocsinál tartottak ellenőrzést. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a foglalkoztató szóbeli megállapodás alapján, írásos munkaszerződés nélkül foglalkoztatta a munkavállalót az ellenőrzés napján és az azt megelőző vasárnapon is. A foglalkoztató csak a helyszíni ellenőrzést követően, késve tett eleget a bejelentési kötelezettségének.

A leggyakoribb jogsértés továbbra is az adóhatósági bejelentés teljes elmulasztása, de gyakori a munkaszerződés nélküli vagy a valóságtól eltérő, például részmunkaidős bejelentéssel történő foglalkoztatás is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu