Nagyot néztek az ellenőrök Borsodban! Durva, amit az áruházi parkolóban működő büfékocsiban találtak

A nyári hónapokban hagyományosan fellendül az építőipar és a szezonális munka, ami egyet jelent a feketefoglalkoztatás megnövekedett kockázatával. A hatóságok idén is országos akcióellenőrzést tartottak június 23-a és július 11-e között, hogy felderítsék a be nem jelentett munkavállalókat. Az ellenőrzések ahogyan országosan, úgy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is, kiterjedtek az építőipar mellett a kereskedelemre, a vendéglátásra és a mezőgazdaságra is.

Borsod vármegyében is az építőipar volt a legfertőzöttebb.

Országosan javuló, Borsodban riasztó a kép

Országos szinten a hatóság 776 vállalkozást és 2226 munkavállalót ellenőrzött. A cégek 67 százalékánál találtak valamilyen jogsértést, a szabálytalanság pedig a munkavállalók 51 százalékát érintette. A jelentés ugyanakkor kiemeli, hogy mind a szabálytalan munkáltatók, mind a feketén foglalkoztatott munkavállalók aránya az elmúlt tíz év legalacsonyabb szintjére csökkent.

Ez a pozitív tendencia azonban nem tükröződik a borsodi adatokban. A jelentés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye azon kevés vármegyék egyike,(Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, és Szabolcs-Szatmár-Bereg mellett) ahol a vizsgált munkáltatók több mint 80 százalékánál tártak fel valamilyen munkaügyi szabálytalanságot. Ezzel a lesújtó aránnyal vármegyénk a feketelista élén végzett a nyári ellenőrzések során.

Az építőipar a feketemunka melegágya

Nem meglepő módon országosan a legtöbb ellenőrzés, a vizsgálatok 41 százaléka az építőiparban zajlott. Ez az az ágazat, amely a legrosszabb képet festi: a hatóság a feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók 60 százalékát ebben a szektorban találta. Ez azt jelenti, hogy az összes be nem jelentett dolgozó több mint fele építkezéseken dolgozott.

A hivatalos borsodi példa: a parkolóban működő büfékocsi

A jelentés konkrét példákat is felsorol a „Példatár” fejezetben. A dokumentum szerint Borsod Abaúj Zemplén vármegyében július 7-én egy áruház parkolójában lévő büfékocsinál tartottak ellenőrzést. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a foglalkoztató szóbeli megállapodás alapján, írásos munkaszerződés nélkül foglalkoztatta a munkavállalót az ellenőrzés napján és az azt megelőző vasárnapon is. A foglalkoztató csak a helyszíni ellenőrzést követően, késve tett eleget a bejelentési kötelezettségének.