A jövő gyárát adta át a BMW a szomszédunkban

A BMW Group Gyárral egy új fejezet kezdődik

Szeptember 26-án, pénteken megtartották a BMW-gyár ünnepélyes megnyitóját Debrecenben, ezzel pedig új fejezet nyílt meg Debrecen, illetve a régió ipartörténetében és gazdaságában. A gyár, több mint 820 milliárd forintos beruházással az elektromos autógyártás hazai központjává válik.

Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt

Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.

"Amikor 1998-ban Helmut Kohl kancellárral megállapodtunk a német és a magyar ipar együttműködéséről, akkor valami ilyenre gondoltunk" – fogalmazott a miniszterelnök Debrecenben a BMW-gyár átadásán.

Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott az átadó ünnepségen

Forrás: www.haon.hu

Orbán Viktor a gyárat méltatva hozzátette: büszkék vagyunk, fantasztikus és lenyűgöző a méret, fantasztikus és lenyűgöző a minőség.

Majd a miniszterelnök emlékeztetett arra, amikor bejelentették, hogy a BMW gyárat épít Debrecenben, azt gondolták, ez "nyerő, biztos siker", mert a német autógyárak és Magyarország együttműködéséből már több évtizedre visszanyúlóan csak jó dolgok sültek ki.

A világgazdaság szerkezete átalakulóban van

Szólt arról is, hogy a világgazdaság szerkezete átalakul, Európa megrázkódtatásokat él át. "Lesz vállalat, amelyik talpon marad, és lesz, aki térdre esik, lesznek országok, amelyek talpon maradnak, és lesznek, akik térdre esnek" - fogalmazott.

Majd hozzátette, hogy ma Európa gyenge, még a saját szövetségeseinkkel sem tud jó megállapodásokat kötni, ezért ma minden az Egyesült Államokba importált autóra 15 százalékos vám jut, onnan visszafelé semmi. "Ez azt jelenti, legalább ennyivel jobbnak kell lennünk" - jelentette ki.