2 órája
A jövő gyárát adta át a BMW a szomszédunkban
Miskolcról is nagy erőkkel toborozzák a munkaerőt. A BMW Group Gyárat pénteken, szeptember 26-án adták át hivatalosan Debrecenben.
A BMW Group Gyár munkatársaival találkozhattak azok, akik az Észak-Magyarország napilap nagyszabású állásbörzéjére kilátogattak szeptember 24-én szerdán.
A cég standja előtt sorok álltak érdeklődve a „jövő gyára” által kínált munkalehetőségek felől.
Az álláskeresőkről szólt minden a Generali Arénában, 22 munkáltató települt ki az Észak börzéjére – fotók, videó
A BMW Group Gyárral egy új fejezet kezdődik
Szeptember 26-án, pénteken megtartották a BMW-gyár ünnepélyes megnyitóját Debrecenben, ezzel pedig új fejezet nyílt meg Debrecen, illetve a régió ipartörténetében és gazdaságában. A gyár, több mint 820 milliárd forintos beruházással az elektromos autógyártás hazai központjává válik.
Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt
Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.
"Amikor 1998-ban Helmut Kohl kancellárral megállapodtunk a német és a magyar ipar együttműködéséről, akkor valami ilyenre gondoltunk" – fogalmazott a miniszterelnök Debrecenben a BMW-gyár átadásán.
Orbán Viktor a gyárat méltatva hozzátette: büszkék vagyunk, fantasztikus és lenyűgöző a méret, fantasztikus és lenyűgöző a minőség.
Majd a miniszterelnök emlékeztetett arra, amikor bejelentették, hogy a BMW gyárat épít Debrecenben, azt gondolták, ez "nyerő, biztos siker", mert a német autógyárak és Magyarország együttműködéséből már több évtizedre visszanyúlóan csak jó dolgok sültek ki.
A világgazdaság szerkezete átalakulóban van
Szólt arról is, hogy a világgazdaság szerkezete átalakul, Európa megrázkódtatásokat él át. "Lesz vállalat, amelyik talpon marad, és lesz, aki térdre esik, lesznek országok, amelyek talpon maradnak, és lesznek, akik térdre esnek" - fogalmazott.
Majd hozzátette, hogy ma Európa gyenge, még a saját szövetségeseinkkel sem tud jó megállapodásokat kötni, ezért ma minden az Egyesült Államokba importált autóra 15 százalékos vám jut, onnan visszafelé semmi. "Ez azt jelenti, legalább ennyivel jobbnak kell lennünk" - jelentette ki.
Ömlött az eső Borsodban, köszönték szépen a gombák – ide menj, ha most akarod teleszedni a kosarad
Eddig vakon voltak a kamerák, de ennek vége: a VÉDA már ezért a hibáért is szórja a csekkeket
Telt házas autóipari Drive Brunchot rendeztek Miskolcon