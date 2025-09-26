szeptember 26., péntek

2 órája

A jövő gyárát adta át a BMW a szomszédunkban

BMW Group#BMW Group Debrecen#munkahely

Miskolcról is nagy erőkkel toborozzák a munkaerőt. A BMW Group Gyárat pénteken, szeptember 26-án adták át hivatalosan Debrecenben.

Boon.hu

A BMW Group Gyár munkatársaival találkozhattak azok, akik az Észak-Magyarország napilap nagyszabású állásbörzéjére kilátogattak szeptember 24-én szerdán. 

BMW Group Gyár
A BMW Group Gyár új munkalehetőségeket is hoz a régióba 
Forrás: www.haon.hu

A cég standja előtt sorok álltak érdeklődve a „jövő gyára” által kínált munkalehetőségek felől.

A BMW Group Gyárral egy új fejezet kezdődik 

Szeptember 26-án, pénteken megtartották a BMW-gyár ünnepélyes megnyitóját Debrecenben, ezzel pedig új fejezet nyílt meg Debrecen, illetve a régió ipartörténetében és gazdaságában. A gyár, több mint 820 milliárd forintos beruházással az elektromos autógyártás hazai központjává válik.

Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt 

Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. 

"Amikor 1998-ban Helmut Kohl kancellárral megállapodtunk a német és a magyar ipar együttműködéséről, akkor valami ilyenre gondoltunk" – fogalmazott a miniszterelnök Debrecenben a BMW-gyár átadásán.

BMW Group Gyár
Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott az átadó ünnepségen 
Forrás: www.haon.hu

Orbán Viktor a gyárat méltatva hozzátette: büszkék vagyunk, fantasztikus és lenyűgöző a méret, fantasztikus és lenyűgöző a minőség. 

Majd a miniszterelnök emlékeztetett arra,  amikor bejelentették, hogy a BMW  gyárat épít Debrecenben, azt gondolták, ez "nyerő, biztos siker", mert a német autógyárak és Magyarország együttműködéséből már több évtizedre visszanyúlóan csak jó dolgok sültek ki. 

A világgazdaság szerkezete átalakulóban van

Szólt  arról is, hogy a világgazdaság szerkezete átalakul, Európa megrázkódtatásokat él át. "Lesz vállalat, amelyik talpon marad, és lesz, aki térdre esik, lesznek országok, amelyek talpon maradnak, és lesznek, akik térdre esnek" - fogalmazott. 

Majd hozzátette, hogy ma Európa gyenge, még a saját szövetségeseinkkel sem tud jó megállapodásokat kötni, ezért ma minden az Egyesült Államokba importált autóra 15 százalékos vám jut, onnan visszafelé semmi. "Ez azt jelenti, legalább ennyivel jobbnak kell lennünk" - jelentette ki.

 

