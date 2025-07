Vármegyénkből a legnagyobb az érdeklődés a diákmunka programra

A kormány idén tizenharmadik alkalommal hirdette meg a fiatalok foglalkoztatását segítő Nyári Diákmunka Programot. Az augusztus végéig futó program első két hetében már több mint 21 ezer fiatal állt munkába. A program népszerűségét az is jól mutatja, hogy eddig már mintegy 3600 munkáltató 3,5 milliárd forint támogatást kötött le - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Sokféle diákmunka szerepel a programban

Fotó: Karnok Csaba

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy mindenki, aki akar és tud az dolgozhasson - tette hozzá. Hangsúlyozta: a munkaalapú társadalom kiépítéséhez 2013 óta a Nyári Diákmunka Program is hozzájárul, amely elősegíti a fiatalok munkaerőpiacra lépését, erősíti munkaszocializációjukat, és a diákok akár szakmai gyakorlatukat is teljesíthetik a program keretében. A programba (16-25 év közötti) nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban nem álló, vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező diákok jelentkezhettek. A támogatásokat önkormányzatok, valamint a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban és erdőgazdálkodásban működő vállalkozások hívhatják le - ismertette az államtitkár.

Nagy az érdeklődés a diákmunka programra

Tájékoztatott arról is, hogy a legtöbb kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya vármegyékből érkezett be. A diákok 82,5 százalékát az önkormányzati pillérben foglalkoztatták, emellett jelentős volt az igény a turizmus, vendéglátás területén is, ahol több mint 3200-an dolgoznak. A mezőgazdaság területén több mint 350 diák foglalkoztatása valósul meg. A legnépszerűbb munkakörök az egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású, a takarító és kisegítő, a hivatalsegéd kézbesítő, valamint a konyhai kisegítő. A program július 1-től augusztus 31-ig tart, a munkáltatók és a diákok még regisztrálhatnak a területileg illetékes járási/fővárosi kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályain - hívta fel a figyelmet Czomba Sándor.