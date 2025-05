Óriási miniszterelnöki bejelentés a Magyarországon épülő gyárakról

Fajsúlyos bejelentést tett Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában, amely a mai munkaszüneti nap ellenére sem maradt el. A miniszterelnök egy ponton a Magyarországon épülő gyárak kormányzati támogatásáról beszélt.

Magyarországon épülő gyárak: Orbán Viktor óriási bejelentést tett

Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Orbán Viktor a sokasodó gazdasági gondok ellenére felvázolta, mi vár a magyar gazdaságra a következő években, és mit vállal az általa vezetett kormány. Jelezte, hogy Európa gazdasága az elhibázott háborús, illetve gazdaságpolitikai döntésekre visszavezethetően stagnál, recesszióba fordult.

Különösen olyan gazdag országok kerültek bajba, mint Ausztria vagy Németország, a rájuk jelentősen építő magyar gazdaság éppen ezért szintén gyengélkedik. Azonban Orbán Viktort ezek az okok nem érdeklik, és nem akarja felvenni azt a testtartást a kormányzatban, hogy ezekre mutogatva felhagynak a kitűzött célokkal.

Mindezt világossá is tette a gazdaságpolitikáért felelős kormánytagoknak a héten.

Orbán Viktor akkor aláhúzta, hogy a magyar gazdaságban is áttörést kell elérni, meg kell védeni a munkahelyeket, szembe kell nézni a vámháború következményeivel, harcolni kell a már itt termelő gyárainkért és azokért is, amelyek most keresik a helyüket a világban.