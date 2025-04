Új fejlesztési irányba nyitott a BorsodChem.

Hatékonyság és fenntarthatóság kéz a kézben

A fejlesztések révén azonban nemcsak azt éri a vállalat, hogy lehetősége nyílik a külső partnertől vásárolt katalizátorokat saját gyártásúra cserélni. Hanem olyan innovatív, a piacon nem elérhető, katalizátorok jönnek létre, amelyek a gyártáshoz szükséges, rendkívül drága és korlátozottan hozzáférhető nemesfémek – a platina és a palládium – speciális, változó összetételeit alkalmazzák, rugalmasan igazítva az aktuális tőzsdei árfolyamokhoz. Mindez komoly gazdasági hasznot eredményez.

Fotó: Bujdos Tibor

Ez azonban csupán az egyik előnye a projektben fejlesztett új, innovatív katalizátoroknak. A fizikailag és kémiailag is stabilabb katalizátorok számos gazdasági, minőségi és fenntarthatósági előnnyel bírnak: hosszabb élettartammal rendelkeznek, javítják a működési hatékonyságot, csökkentik a melléktermék-képződést, és így a fajlagos CO2-kibocsátást és a vízfelhasználást is.

BorsodChem: nemzetközi lehetőségek

Az új katalizátortechnológia tehát nem csupán technológiai és kutatás-fejlesztési szempontból előremutató, hanem hosszú távú ipari, gazdasági és fenntarthatósági előnyökkel is bír. A költséghatékonyság és minőségi javulás ugyanis hozzájárulhat a BorsodChem versenyképességének növeléséhez, valamint új megrendeléseket generálva helyzeti előnyt teremthet a vállalat számára a nemzetközi piacokon is. Ezen felül, habár a projekt a műanyaggyártás egy specifikus területét érinti, a fejlesztett katalizátorok és technológiák más ipari alkalmazásokban, különösen a finomvegyszerek és a gyógyszeripari alapanyagok előállításában is relevánsak lehetnek.

A négy éven át futó projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával valósul meg.