A Magyar Tudomány Ünnepe elnevezésű rendezvénysorozathoz csatlakozva rendezte meg zempléni gazdaságfejlesztési szimpóziumát a Teleki József Akadémiai Klub Sárospatakon csütörtökön. Dr. Dankó László, az akadémiai klub titkára, szervező munkatársunknak elmondta: az eseményt kétévente szervezik meg.

Korábban a Miskolci Egyetemmel, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának marketing munkabizottságával és a városi turisztikai egyesülettel közösen szervezték meg a rendezvényt, az utóbbi két alkalommal azonban már a Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) volt a legjelentősebb segítőjük, most pedig a THE Lorántffy Intézetével és az akadémiai klubbal együttműködésében hívták meg azt a tizenhárom előadót, akik különböző szempontok alapján vázolták fel a zempléni térséget érintő gazdasági kutatásaik eredményeit.

Nagyot csökkent a munkanélküliség

Az esemény nyitóelőadását dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője tartotta, aki egyetlen ciklusnyi megszakítással 1990 óta részese politikusként Zemplén gazdasági fejlődésének. A honatya emlékeztetett rá, hogy a rendszerváltás után a térség gazdasága gyakorlatilag összeomlott, onnan kellett lépésről-lépésre újjáépíteni a gazdasági életet. A mezőgazdaság nehéz helyzetbe került, a feldolgozóipar óriási veszteségeket szenvedett el, amely között a tej- és húsfeldolgozók bezárását, a Szerencsi Cukorgyár felszámolását említette példaként. Hozzátette: nehéz összefoglalni egyetlen előadásban mindazt, ami történt, de néhány adat mégis megmutatja, hogy meddig is jutott el a térség ez idő alatt.