„Amikor a hotelben bevezettük ezt az opciót, megkeresett egy New York-i hírportál, és érdeklődtek arról, hogyan indítottuk be ezt a fizetési lehetőséget az Aurorában, milyenek a tapasztalataink, és mit lehet tudni a magyarországi helyzetről. Óriási lehetőséget jelentene, ha a bitcoin egyszer Miskolc város fizetőeszközévé lépne elő, és bizonyos városi szolgáltatásokért ezzel is lehetne fizetni. Mert aki először lép a bitcoin területén, annak óriási lépéselőnye lesz a marketingben” – számolt be a bitcoinnal fizetés előnyeiről Kovács Ferenc.