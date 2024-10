Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye és Kassa megye önkormányzata 2013-ban hozta létre közös gazdasági társaságát, a Via Carpatia Európai Együttműködési Csoportosulást (EGTC), többek között határon átnyúló pályázatok koordinációjára, az ilyen jellegű projektek menedzselésére. Most az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia program Kisprojekt Alapjáról (KPA) tartottak információs napot a vármegyeházán, mivel megjelent a KPA második felhívása, amelyre várják a pályázatokat.

A Via Carpatia Kisprojekt Alap pályázati felhívása

Regionális szintű támogatás

A Kisprojekt Alap olyan – ahogy a szakzsargon nevezi – eszköz, amely kisebb léptékű projektek regionális szintű támogatását szolgálja. A jelenlegi fejlesztési időszakban (2021-2027) ez már a második felhívása az Alapnak, az első tavaly ősszel volt, annak a keretösszegét már felhasználták és 48 pályázat valósult meg, amiből 21 darab magyarországi volt, szlovák közreműködő partnerrel. A megvalósult programok között voltak hagyományőrző fesztiválok, különböző sportesemények, szakmai konferenciák, gyermek- és ifjúsági táborok.

Még lehet pályázni

Az idén ősszel meghirdetett második felhívásra 2024. október 15-ig lehet beadni pályázatokat, a sikeres projektek megvalósítási időszaka a 2025-ös év, a támogatás egy projekt esetén 63 ezer euró is lehet. Magyarországról Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Nógrád vármegyéből, szlovák oldalról Kassa és Besztercebánya megyéből nyújthatnak be pályázatot többek között önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási és kutatási intézmények. A támogatható tevékenységek között ismét megtalálható az ifjúsági és művészeti fesztivál, a kulturális és sportesemény, a szakmai konferencia vagy a gyermek- és ifjúsági tábor szervezése.

Hajtómotor volt a Via Carpatia

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés és a Via Carpatia EGTC elnöke, Bánné dr. Gál Boglárka az új felhívással kapcsolatban elmondta, a Kisprojekt Alap ezt megelőző időszaka sikerrel zárult, ennek hajtómotorja volt a Via Carpatia. Az előző felhívás bizonyította, hogy a kisebb léptékű támogatások esetén a sok kicsi sokra megy elv érvényesül, és összességében éri el a KPA a kívánt hatást, ami a lokális gazdaság további fejlődése, a helyi közösségek megerősítése, velük együtt a kulturális értékek feltárása, megőrzése és áthagyományozása a következő generációnak.

A KPA-ról bővebb információ a Via Carpatia honlapján található.