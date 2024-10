Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb elemzése, amelyből kiderült, hogy a tavaly augusztusi árakhoz képest a fabrikett mázsánkénti ára 4 százalékkal, a tűzifáé pedig 8 százalékkal csökkent - írja a Pénzcentrum. A tűzifa esetében sokkal nagyobb csökkenés figyelhető meg, 100 kilogramm belőle idén 7640 forintba kerül, míg tavaly mindez 8270 forint volt. A portál felhívta a figyelmet arra, hogy októbertől, ha beindul a fűtésszezon, ezzel párhuzamosan a tüzelőanyagok ára is megemelkedik, tehát az augusztusi árakhoz képest akár 15 százalékkal lesznek drágábbak. Az Agrárminisztérium arról adott tájékoztatást, hogy idén sem lesz hatósági áras a tűzifa, mint ami 2022-ben volt. „Az Agrárminisztériumnak nincs tudomása a kormány olyan szándékáról, hogy 2024. évben hatósági árat vezessen be a tűzifára” – közölte a tárca a hírportállal.

Tanácsok, hogy milyen tűzifa után járjunk

Fotó: Bencsik Adam

Tűzifavásárlás és felkészülés a szezonra Borsod-Abaúj Zemplén vármegyében

Az Északerdő Zrt. a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye erdeinek csaknem felét kezeli. A társaság évente mintegy 220-230 ezer köbméter faanyagot termel hosszú távú, fenntartható módon az erdők nyersanyagtermelő-képességének megőrzésével. Ebből 110-130 ezer köbméter tűzifa keletkezik, amit társaságunk folyamatosan értékesít. Jelenleg újra megnövekedett a kereslet a tűzifa iránt – nyilatkozta Mihók István, az Északerdő Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettese.

Az Északerdő Zrt. a Belügyminisztérium által meghirdetett, szociális célú tüzelőanyag program keretén belül elkötelezett a tekintetben, hogy a lakossági tűzifa keresletet maradéktalanul teljesítse.

„Tűzifavásárlás esetén a tárolással, felhasználással kapcsolatban javasoljuk, hogy a helyben, azaz a lakóhelyhez legközelebb található faanyagot részesítsék előnyben. Így a szállítási költségeket is minimalizálhatják. A felhasználásnál fontos tényező a kitermelt kemény lombos faanyag nedvességtartalma, ami friss termelésnél 40-45% is lehet. A vásárolt tűzifa nedvességtartalmát tehát meghatározza a kitermelés ideje, időszaka. Az erdészeti társaságok a kitermelt faanyagot folyamatosan értékesítik. Tapasztalataink szerint sokan előre és tudatosan vásárolnak. A legtöbben 8 vagy akár 10 hónappal a tervezett felhasználás előtt veszik meg a tűzifát – fejtette ki a vezérigazgató-helyettes, aki hozzátette, az őszi friss kitermelésű tűzifa vásárlása esetén arra kell számítani, hogy a tűzifa nedvességtartalma nem lesz alacsony. – A fedett, szellős helyen történő tárolás, valamint a gyors darabolás segíti a víztartalom gyorsabb csökkenését és ezzel egy időben csökkenthető a káros anyag kibocsátás is, valamint a tüzelőberendezés élettartama is meghosszabbítható" – mondta Mihók István.