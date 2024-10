A Borsodi Sörgyár 2024-ben ismét megrendezte az immár hagyománnyá vált Our Imprint hónapot. „Fenntarthatósági stratégiánk két pilléren – az emberek és a bolygónk védelmén – alapul. A szűkebb és tágabb környezetünk érdekében megtett lépéseinket évek óta szeptemberben mutatjuk be, ezzel adva lehetőséget kollégáinknak arra, hogy még alaposabban megismerkedjenek és azonosulni tudjanak a fenntartható működés iránti elkötelezettségünkkel, céljainkkal, ami úgy gondolom, hogy alapvető feltétele az üzleti sikernek is” – mondta Besze Ágnes, a Borsodi Sörgyár jogi és vállalati kapcsolatok igazgatója.

A vállalat fenntarthatósági stratégiájának egyik központi eleme az emberek jóléte és egészsége. Ennek szellemében szeptember 13-án Bőcsön, szeptember 20-án pedig Budapesten rendeztek egészségnapot. Az eseményeken a résztvevők az Aktív Magyarország szervezésében különféle egészségügyi szűrővizsgálatokon vehettek részt. A Molson Coors globális „green week” programjának részként a Borsodis kollégák Bőcsön szerveztek közösségi takarítást, ahol 70 kolléga aktív szerepet vállalt a szűkebb környezetük tisztán tartásában. Mindemellett a vízgazdálkodás fontosságára is felhívták a figyelmet egy online előadás keretében. A Borsodi Sörgyár fenntarthatósági törekvéseinek szerves része a társadalmi felelősségvállalás, a felelős alkoholfogyasztás népszerűsítése is. Ennek jegyében készült el az a hazai fesztiválokhoz kapcsolódó videó is, ami a felelősségteljes alkoholfogyasztás fontosságára hívja fel a figyelmet.

Bővülés és fejlődés

A fenntarthatósági hónapra időzítve készült el a Borsodi Sörgyár legújabb fenntarthatósági jelentése is, ami a vállalat 2023-as környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági eredményeit foglalja össze. „A tavalyi év igen mozgalmasan alakult számunkra. Amellett, hogy megünnepeltük a sörgyárunk fennállásának 50. évfordulóját, büszke vagyok, hogy egy kihívásokkal teli piacon is bővíteni tudtuk portfóliónkat, fejlesztettük technológiai, valamint műszaki hátterünk, belső folyamatainkat, napelemes beruházást hajtottunk végre, mindezt összhangban a 2025-ös évre vállalt célkitűzéseinkkel” – összegezte az elért eredményeket Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár ügyvezetője és kereskedelmi igazgatója.