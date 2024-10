De miért volt olyan fontos a tanúsítvány megszerzése? Kruppa László, a BorsodChem vezérigazgatója így válaszolt a kérdésre: „Vevőink részéről igényként jelentkezett, hogy mi is kínáljunk független szervezet által minősített bio-MDI és bio-TDI termékeket. A tanúsításunk sikeresen megtörtént. A rendszerünk 2024. évi felülvizsgálata alkalmával tovább bővítettük a bio-termékeink körét, így a TPU termékcsaládunkra is kiterjesztettük az ISCC PLUS tanúsítványunkat. Ezzel külső fél által megerősítve igazoljuk a termékünk fenntartható anyagtartalmát a vevőink részére. Jelenleg világszerte összesen több mint 100 országban, mintegy 11 ezer vállalat rendelkezik ISCC és ISCC PLUS tanúsítvánnyal. Ehhez a népes táborhoz csatlakozott a BorsodChem is. Ez a tanúsítvány megerősíti, hogy termékeink és folyamataink megfelelnek a legmagasabb nemzetközi fenntarthatósági, minőségi és nyomon követhetőségi szabványoknak. Az ISCC Plus tanúsítvány is a fenntartható gyakorlatok előmozdítása és a működésünk környezeti hatásainak csökkentése iránti elkötelezettségünk bizonyítéka.”

Működési, gyártási és fenntarthatósági szemléletváltás

Az ISCC Plus rendszer igazolja a fenntartható anyagok nyomon követhetőségét a teljes értéklánc mentén. A fenntartható termékek előállításához felhasználható alapanyagok köre háromféle; bio (például elsődleges mezőgazdasági termékekből előállított alapanyagok), bio-cirkuláris (például használt sütőolaj, erdészeti maradékok, azaz hulladék megújuló anyagokból előállított anyagok), cirkuláris (például műanyag-hulladék, azaz nem megújuló termékek hulladékából visszanyert anyagok). A tanúsítás a teljes ellátási láncon végig ívelő, szigorúan szabályozott folyamat, amely megköveteli a fenntarthatósági követelményeknek való megfelelést, beleértve az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, a takarékos víz- és földhasználatot, valamint a nyersanyagok felelős beszerzését. Fontos szempont, hogy mind a felhasznált fenntartható alapanyagok beszállítóinak, mind a termék további feldolgozóinak, valamint a vevőknek is rendelkezniük kell ISCC tanúsítvánnyal a nyomon követhetőség biztosítása érdekében. Ennek megvalósítása szoros együttműködést kíván meg a teljes értékláncon belül minden szereplőtől.